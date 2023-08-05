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蘋果營收弱 iPhone失光環

聯合報／ 記者馬瑞璿吳康瑋、編譯葉亭均季晶晶／綜合報導
蘋果手機巨頭公布iPhone、 Mac買氣大減，美國則公布七月非農就業人數低於預期，都持續牽動全球景氣及供應鏈後市。本報資料照片
蘋果手機巨頭公布iPhone、 Mac買氣大減，美國則公布七月非農就業人數低於預期，都持續牽動全球景氣及供應鏈後市。本報資料照片

蘋果四日凌晨公布最新財報，一如市場預期，上季（四月至六月）營收僅三九六點七億美元，低於去年同期的四○六點七億美元，單季每股獲利一點二七美元；值得注意的是，蘋果硬體產品營收雖然走弱，不過大中華地區銷售成長，服務營收也年增百分之八，成為財報兩大亮點。

但蘋果財務長預測本季營收表現會跟上季差不多，意味可能寫下二十年來最長營收下滑頹勢。蘋果四日早盤股價大跌，市值一度跌破三兆美元大關。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）直言，美國智慧手機產業相當艱難；但二○二三年度迄今投入研發的支出達二二六點一億美元，研發支出增加原因是正研發生成式ＡＩ。庫克說，蘋果研發ＡＩ技術多年。

綜觀蘋果各產品線營收，以iPad營收年減百分之二十，下滑幅度最大。Mac營收六十八點四億美元、年減百分之七，iPhone營收三九六點七億美元、年減百分之二。但蘋果穿戴式裝置產品線、服務營收都成長。

從地區銷售狀況來看，美洲、日本、亞太其他地區營收都較去年同期減少；但大中華地區營收都出現成長。iPhone銷量下滑，但在大陸表現強勁，分析師認為有助蘋果度過全球智慧手機市場下滑的難關。

蘋果沒有提供對本季業績的預估。該公司以不確定性太高為由，自二○二○年來都沒有提供正式財測。

Neuberger Berman資深研究分析師佛雷克斯說：「環境深具挑戰性。消費者面臨來自較高利率和通膨壓力。有很多是包括蘋果在內的公司都躲不掉的逆流。」

供應鏈人士透露，目前為止蘋果五大消費性電子產品的低迷市況確實為歷年來首見，不過影響的上下游代工名單卻不如想像中的多，實際單量變動也並沒有預期多，因此整體受到的衝擊並不大。

業者透露，雖然蘋果表現確實不佳，但在疫後需求的回升下，展望下半年的發展，並非完全向下，仍有許多機會。

蘋果 營收 智慧手機

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