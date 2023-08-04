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美股開高！勞動市場緩步降溫 台積電ADR漲逾1%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數4日開高後在平盤附近狹幅波動，美國最新公布的就業數據顯示勞動市場緩步降溫。路透
美股三大指數4日開高後在平盤附近狹幅波動，美國最新公布的就業數據顯示勞動市場緩步降溫。路透

美股三大指數4日早盤開高後在平盤附近波動，那斯達克綜合指數一度上揚1%，隨後跌勢急縮，道瓊則力守平盤之上，投資人正消化亞馬遜河蘋果在內的大企業財報，以及美國最新公布的就業數據。

道瓊工業指數早盤一度上揚逾200點或0.58%，那斯達克綜合指數一度挺升1%。費城半導體指數下跌1.21%，台積電ADR早盤上揚逾1%。

美國7月就業數據顯示，勞動市場正緩步降溫，非農就業人數增加18.7萬，低於市場預估的20萬人，且6月就業人數也遭下修，每周工時也略減，勞動參與率持平，顯示勞動市場緊俏程度趨緩，但薪資升幅並未縮小，且高於預估，失業率也微降。外界預期，最新的就業數據可能使聯準會（Fed）9月決策會議進一步升息的機率稍降，但還不足以認定緊縮周期就此劃上句點。

這份報告並不足以使Fed決定9月會議時究竟要持續升息，還是再次暫停升息，最多只是讓暫停的機率稍稍升高，但仍須觀察8月的就業數據，以及7、8兩月的通膨數據。

在企業方面，亞馬遜上季財報、本季營收展望均優於市場預期，原因是亞馬遜向購物者加快配送貨物，和提供更便宜的價格，而且近期雲端運算的不利因素開始消退。亞馬遜早盤大漲9.6%。

蘋果（Apple）上季營收雖優於市場預期，但已連續第三季走下坡，使一些華爾街分析師擔憂蘋果股價可能從目前接近歷史高點回檔整理。蘋果早盤下挫3.45%。

美國10年期公債殖利率也從近來觸及的數月高點4.123%回落；公債殖利率升高對風險資產構成壓力。

美股 道瓊指數 ADR 台積電

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