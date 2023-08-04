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不必理會惠譽調降美國信評？他預言美經濟準備緊急迫降

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作家羅伯特・清崎警告，信評機構惠譽調降美國債信評等，是金融市場醞釀麻煩的第一個跡象。圖／網路照片
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作家羅伯特・清崎警告，信評機構惠譽調降美國債信評等，是金融市場醞釀麻煩的第一個跡象。圖／網路照片

暢銷書《富爸爸窮爸爸》作家羅伯特・清崎警告，信評機構惠譽（Fitch）調降美國債信評等，是金融市場醞釀麻煩的第一個跡象。

BusinessInsider報導，這位經常發表對經濟悲觀看法的知名人士2日在X上發文說：「第一只鞋子掉下來了（意指令人不安地等待下一步的發展），準備以緊急迫降的方式著陸（crash-landing）。對這個壞消息感到遺憾，但我一年多來都在示警，而聯準會（Fed）、財政部、大企業的執行長，卻始終在吸幻想的大麻。保重。」

羅伯特・清崎多年來不斷警告，嚴重衰退和史詩般的股市崩盤即將到來。例如，他2021年就說，全球將迎接史上最嚴重的市場崩盤，他近幾個月又提出更強力的警告，並呼籲他的追隨者買進黃金、白銀和比特幣。

與此同時，許多經濟學家卻日益認為美國經濟將實現軟著陸。專家表示，儘管惠譽將美國降評，令投資人大感吃驚，但並未揭露任何投資人不知道的訊息，這意味著股市湧現的賣壓，可能更像是季節性的修正，而非新的壓力源。

DataTrek共同創辦人Nicholas Colas在3日的一份報告中說：「惠譽的降評，反映了投資人已學著接受的現實，儘管今天股市的反應是負面的，但這並沒有為這件事帶來任何新的內容。因此，我們不應對今天的股價走勢感到太驚訝。」

鑒於美國的債務問題過去都很安全，一些「大人物」都不怎麼擔心惠譽下調美國債信評級一事，像是前美國財長桑默斯、「股神」巴菲特、華爾街大行摩根大通執行長戴蒙，都不認同惠譽這項決定，並批評此舉「怪異」、「荒謬」。

美國 惠譽 投資人

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