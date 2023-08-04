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巴菲特光環效應：全球最大退休基金GPIF上季獲利創新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球規模最大公共退休基金日本GPIF上季獲利18.98兆日圓（1,330億美元），創歷史新高紀錄，日本股市大漲是一大助力。圖／歐新社
全球規模最大公共退休基金日本GPIF上季獲利18.98兆日圓（1,330億美元），創歷史新高紀錄，日本股市大漲是一大助力。圖／歐新社

全球規模最大公共退休基金--日本政府退休投資基金（GPIF）--在止於6月底的一季獲利18.98兆日圓（1,330億美元），創歷史新高紀錄，反映投資國內股市和海外債券成果豐碩。

彭博資訊報導，GPIF上季管理的資產總額擴增9.5%，達到219.17兆日圓，改寫歷來新高紀錄。其中，持有的日本股票表現最強，期間大漲14.4%，顯示通膨持穩帶旺日股，「股神」巴菲特大舉加碼買進日股，更為日股漲勢推波助瀾。同時期海外公司持股也增值15.4%，外國債券漲8.1%，日本債券漲0.4%。

GPIF總裁宮園雅敬（Masataka Miyazono）說：「獲利大增只是短期結果--根據我們的模型，9.49%的增幅應該每九年才會出現一次。我們會持續履行長期投資的職責。」

不過，基於GPIF半數的資產投資在國內外債券，現在隨著日本銀行（央行）緩緩鬆綁超寬鬆貨幣政策，GPIF的投資表現可能面臨一大弱點：殖利率上揚和市況波動加劇。本周信評機構惠譽摘除美國AAA頂級債信評等，就給固定收益市場平添波瀾。

在止於6月底的三個月期間，MSCI全球股價指數攀高5.6%，美股標普500指數躍升8.3%，日本Topix股價指數則激漲14%。此外，美國10年期公債殖利率上季跳升37個基點，日本指標政府公債殖利率攀升7.5個基點。日圓則對美元貶值將近8%。

巴菲特 退休

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