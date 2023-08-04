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AI熱潮還沒帶來營收 企業支出恐先暴走

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球掀AI熱潮，投資人擔心科技公司投資時是否忽視成本紀律問題。路透
全球掀AI熱潮，投資人擔心科技公司投資時是否忽視成本紀律問題。路透

全球掀起AI熱，推動科技股漲勢，但生成式AI對企業的成本和營收有何衝擊，至今沒有精確預測。

金融時報報導，Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟等大型科技公司近日紛紛公布財報，儘管獲利都優於市場預期，卻沒說明新AI功能何時會出現在他們的產品和服務之中、打算如何收費，或對公司財務有何影響。

Jefferies分析師Brent Thill形容投資人的心情，「熱潮來了，但營收還看不到」。

生成式AI勢將引發新一波投資浪潮，這也將考驗科技業者在開支方面的紀律。

例如微軟，將生成式AI嵌入現有產品和服務的進展最快，支出馬上就要步步高升。該公司上季資本支出是107億美元，高於華爾街預期，而在7月開始的本年度，每季支出都將增加。摩根士丹利分析師預計，微軟未來12個月在資料中心和相關設備的資本支出將達500億美元，是兩年前的兩倍。

其他公司也只說2024年開支會增加，不太願意詳細預測AI投資大爆發的確切時間。Meta執行長祖克柏就表示，無法預測新的AI產品會成長得多快，這使得該公司無法「明確掌控」要投資多少錢。

AI 科技股

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