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美發布行政命令前夕 議員呼籲拜登擴大對陸投資限制

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
英國金融時報報導，拜登政府預計下周發布行政命令，限制美國資本流向解放軍相關集團，政府要求美企報告敏感投資計畫，並可能下達投資禁令；國會議員致函拜登促擴大投資限制，並協調美國盟友夥伴跟進。美聯社
英國金融時報報導，拜登政府預計下周發布行政命令，限制美國資本流向解放軍相關集團，政府要求美企報告敏感投資計畫，並可能下達投資禁令；國會議員致函拜登促擴大投資限制，並協調美國盟友夥伴跟進。美聯社

英國金融時報報導，拜登政府預計下周發布行政命令，限制美國資本流向解放軍相關集團，政府要求美企報告敏感投資計畫，並可能下達投資禁令；國會議員致函拜登促擴大投資限制，並協調美國盟友夥伴跟進。

彭博資訊日前報導，拜登計畫在下周簽署行政命令，限制美國對中國大陸在半導體和人工智慧（AI）等關鍵技術方面的投資，禁止某些交易，其餘交易需向政府報備。

金融時報3日報導，新的行政命令目的在限制美國資金流向與解放軍相關的集團，拜登政府將要求美國企業對政府報告敏感的投資計畫，並可能被禁止投資。

不過，報導也提到，面臨美國企業和盟友的遊說，出爐的行政命令恐怕會比部分政府官員的期待更弱。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）3日致函美國總統拜登，敦促擴大對中方市場的投資限制，限制美國資本流向與中共種族滅絕、科技崛起及解放軍有關的組織，並協調美國盟友夥伴跟進。

蓋拉格表示，「若美國資本持續流向中國軍事公司，我們將深陷自毀的風險；華爾街必須認識到，投資中國關鍵科技領域將危害我們的軍人...並增加全球經濟的系統性風險。」他以「致命的雞尾酒」形容該趨勢。

蓋拉格表示，美國對中國大陸投資金額超過1.3億美元，很大一部分直接投入與解放軍和中共人權迫害有關的科技公司。

蓋拉格一方面力主擴大對中國大陸的投資限制，一方面也提醒拜登政府應為投資者建立可預測性，避免繁雜的逐案篩選。

美國 拜登 解放軍

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