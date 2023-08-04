美元小跌、日圓有支撐 英鎊在英國央行升息後跌勢減緩

就在美國公布關鍵的就業報告的前一天，美元周四（3日）由最近四周的高點回落，根據彭博資訊報價，美元指數（DXY）跌0.05%至102.542。主要是美國勞動力市場的數據未能帶來深刻印象、美國公債殖利率上升。英國央行宣布升息，英鎊跌勢減緩；日圓在G-10貨幣漲幅名列前茅。

周四避險日圓兌美元上漲0.40%，報142.72日圓，日圓在全球股市延續近期跌勢之際，受益於避險情緒。稍早，日圓一度觸及四周最低的143.89。本周日圓仍然承壓，儘管日本央行上周五放鬆了對殖利率曲線控制，但決策官員們接著就迅速淡化了這是央行即將退出超寬鬆政策的前奏的猜測。

日本央行周四宣布了本周第二次計畫外的債券購買操作，東方匯理駐新加坡策略師David Forrester表示，「兩次並不代表形成一種模式，但就目前而言，日本央行對10年期日本公債殖利率升幅的容忍度可能是5個基點。在美國公債殖利率上升的環境下，這種緩慢的上漲，將有助於限制日圓兌美元的下行空間」。

英國央行宣布升息25個基點（1碼）後，英鎊跌勢減緩。根據彭博報價，周四英鎊兌美元跌幅縮小至0.02%，報1英鎊兌1.27美元。Titan Asset Management首席投資官John Leiper說：「在經濟增長數據優於預期的背景下，未來貨幣政策軌跡的相對差異，會是英鎊今年反彈的催化劑。」今天亞洲早盤英鎊匯率已止跌微漲。

美國經濟數據方面，美國的非農生產率環比年率為上升3.7%，有助抑制勞動力成本的增加，並推動美國通膨前景改善。但自2019年第4季以來，勞動生產率增幅1.4%，遠低於1947年以來2.1%的長期平均水準。另外，上周美國初領失業金人數略有上升；在勞動力市場吃緊的情況下，7月裁員人數降至11個月以來最低。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）說，6月通膨降幅高於預期可能代表美國經濟可以「軟著陸」，在不陷入破壞性衰退的情況下，恢復物價穩定。瑞銀集團外匯和宏觀策略師Vassili Serebriakov也表示，「與世界其他地區相比，美國的經濟活動數據展現很大韌性」。

彭博資訊指出，全球最大債券市場的市場情緒正在迅速惡化，周五的就業數據因而更顯得重要。美國長期公債殖利率飆升至去年11月以來的最高水準，已使美國公債市場幾乎抹去今年以來的所有漲幅。

美國聯準會（Fed）本月24日至26日在懷俄明州傑克森洞舉行年度研討會，在歐洲幾家央行的推動下，可能會出現Fed升息行動接近結束的跡象。麥格理全球外匯和貨幣策略師Thierry Wizman認為，歐洲幾家央行對利率峰值的態度現在更加明確了，通膨放緩的題材在美國更為突出，Fed應對利率峰值發出更明確的信號。

歐洲央行上周則已暗示，隨著通膨繼續下降，經濟增長疲軟，可能會在9月的下次會議上暫停升息。