亞馬遜財測佳！電商銷售點火、雲端帶勁 盤後飆漲10%

電商巨擘亞馬遜3日公布上季財報、本季營收展望都優於市場預期，主要因亞馬遜向購物者加快配送貨物且提供更便宜價格，而且近期雲端運算的不利因素開始消退。消息激勵亞馬遜盤後股價大漲超過10%，市值有望激增1,000億美元。

Q2營收成長11% 獲利比預期高一倍 Q3展望優於預期

亞馬遜公布第2季營收成長11%至1,344億美元，高於市場預估的1,315億美元；上季獲利67億美元，比分析師預期高出近一倍。

展望本季，亞馬遜預估，第3季淨營收1,380億美元至1,430億美元，高於市場預期的1,383億美元；營業利益預估為55億美元至85億美元，高於分析師預期的54.1億美元。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）自兩年前上任以來，一直以他特有的作風影響這家全球最大電商和雲端服務公司，包括裁員數千人、緊縮支出，但繼續投資核心業務。亞馬遜上季支出增速已放緩到至少十年來最低。

電商業務好轉

在零售方面，線上商店銷售額成長4%至530億美元。亞馬遜為維持競爭優勢，重新整頓配送網絡，在大城市附近開設當天出貨的倉庫，節省配送時間和成本。亞馬遜本周一承諾，將同日送達配送設施的數量增加一倍，另外也傳出將向Prime會員購物者提供生鮮食品配送服務。

亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，更快的速度意味著Prime忠誠客戶購物「更頻繁」。

Insider Intelligence分析師李普斯曼說：「亞馬遜電商業務好轉，對今年下半年而言是一個令人鼓舞的跡象，應該會推動營收成長。」

雲端營收成長12% 近日推出AI服務 有望促使大企業重新擁抱雲端

在雲端運算方面，上季營收成長12%至221億美元，高於預估的217億美元。亞馬遜近期已推出自家的AI服務，吸引數以千計的客戶，還號稱其提供的技術廣度類似於ChatGPT，藉此回應Google和微軟的競爭。

然而近幾個月，亞馬遜雲端事業AWS的銷售成長減緩，因為對景氣感到擔憂的企業檢討雲端支出。歐爾薩夫斯基說，這種「成本優化」的情況仍在持續，但大企業正重新擁抱雲端，這對AWS今年春季和夏季有了提振作用。

賈西在聲明中表示：「我們的AWS成長趨於穩定。」

CFRA Research資深股票分析師桑德瑞姆認為，這些結果顯示亞馬遜維持自己的優勢，其中包括所謂的生成AI。

不過，亞馬遜雲端事業能從企業AI需求受益的情況尚未完全實現。Investing.com高級分析師蒙特羅說：「在第3季，這些公司將必須開始展現這方面的結果。」

廣告與賣家服務營收成長亮眼

此外，亞馬遜也正從向獨立賣家提供服務和廣告這塊更具獲利的事業產生更多營收，這些商家向亞馬遜租賃網頁和倉儲空間。亞馬遜上季廣告營收成長22%至107億美元，賣家服務營收大增18%至323億美元。

歐爾薩夫斯基說，來自獨立商家的產品占亞馬遜網站全部銷售的60%，為有史以來最高，這有助於推動亞馬遜的賣家服務收入成長。

分析師李普斯曼表示，廣告業務「在當季表現尤為出色，形勢在下半年只會變得更加光明，亞馬遜會員日（Prime Day）和節慶假日將推動這一動能。」

賈西也顯示出，他能在提振銷售的同時縮減支出。營業支出上季增加7.5%、銷售與行銷成本僅成長6.5%，遠低於數年來支出增幅一直徘徊在35%的水準。