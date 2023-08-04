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中颱卡努遠離清晨解除陸上警報 13縣市豪雨特報

台積電ADR下跌0.75% 較台北交易溢價7.09%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四下跌0.75%，收在94.98美元，較台北交易股票（2330）溢價7.09%。費城半導體指數同日下跌0.09%。

美國股市周四下跌，投資人等待今天稍後公布的7月就業報告。道瓊工業指數收盤下跌66.63點或0.19%，收在35,215.89點；標普500指數下跌11.5點或0.25%，收在4,501.89點；那斯達克指數下跌13.74點或0.1%，收在13,959.71點。

台北股市周四因颱風休市。前市周三（2日），台灣加權股價指數大跌319.14點，收在16,893.73點，台積電跌1.06%收在561.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 120.50 +0.13 110.50 +9.05

中華電 CHT 115.50 -0.05 116.00 -0.43

台積電 TSM 600.77 -0.75 561.00 +7.09

聯電 UMC 45.35 -0.55 46.65 -2.78

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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