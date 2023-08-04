布林肯：盼王毅訪問華府 延續美中重要對話

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

美國邀請中國大陸新外長王毅訪問華府，國務卿布林肯（Antony Blinken）3日在紐約表示，尚未收到中方回覆，他希望兩國外長有機會在華府會晤，延續布林肯自己訪問北京時所展開的重要對話。

布林肯表示，美中均有義務負責任的管理雙邊關係，這會從對話開始，包含直接處理嚴重的雙邊歧見，也包含尋求能嘉惠兩國及全球人民的合作領域；「這些都要從往來、從對話、從坦率以對開始。」

布林肯表示，繼續雙邊對話是有益處的，他期待能會晤王毅。

此外，英國金融時報（FT）日前報導，拜登政府將尋求國會同意，在美國援助烏克蘭的預算案中加入援台經費，透過「外國軍事融資」來加快對台供應武器。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）3日拒絕證實，他重申，美國嚴肅看待基於台灣關係法來持續支持台灣自我防衛的承諾，政府掌握不同法源和授權能落實承諾，會持續探索採取適合方式來做。

美國國會議員在2023財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權（Presidential Drawdown Authority），從美軍現有庫存撥出最多10億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。

此外，國防授權法也授權五角大廈在5年內提供總價100億美元的無償軍援（每年最多20億美元），以支持台灣面對中國大陸的侵略；另外授權國務院提供台灣20億美元、需償還的軍事融資直接貸款，設定12年內還款；法案要求，拜登政府解決軍售交付延宕的問題，並加快對台軍售。

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