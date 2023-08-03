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美股早盤跌、美債殖利率上揚 VIX升至兩個月高點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股3日早盤下跌，美債拋售潮導致10年期公債殖利率和恐慌指數飆高。 路透
美股3日早盤下跌，美債拋售潮導致10年期公債殖利率和恐慌指數飆高。 路透

美股3日早盤下跌，主因是美債拋售潮擴大，帶動10年期公債殖利率衝上九個月高點。道瓊工業指數下跌逾100點，或0.3%；標普500與那斯達克綜合指數則跌至少0.5%；費城半導體指數和台積電ADR更跌逾1%。

彭博資訊報導，美國10年期公債殖利率3日上揚10個基點，至4.17%。ING集團策略師表示，過去四天來的公債殖利率急升已為所有的風險資產蒙上陰影，投資人將持續關注債市，直到美國下周公布每季的財政報告。

「美股恐慌指數」（VIX）3日也上升至兩個月來高點的16.9，從上周低點的12.7大幅回升。雖然絕對數值仍低，但本周的意外回升，可能導致某些拉抬今年市場的力量轉向。

而在企業部分，晶片大廠高通（Qualcomm）上季獲利優於預期，但本季營收財測低於市場預估，導致該公司3日早盤大跌約10%。蘋果和亞馬遜則預計在3日盤後發布財報，這兩檔股票3日早盤都在平盤附近遊走。

指數 美國 美股

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