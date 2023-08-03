韓團隊稱研發出常溫常壓超導體 學會：證據不足

韓國研究團隊聲稱找到可在常溫常壓下，達到零電阻的超導體LK-99，真實性受到國際矚目；韓國超導體低溫學會今天對此指出，相關論文及影片中顯現特性與超導體應具有的抗磁性不同，認定證明LK-99為超導體的證據不足。

韓聯社今天刊出LK-99研究團隊成員金賢卓（音譯）與韓國超導體低溫學會針對這次研究成果的回應，金賢卓主張實驗數據等資料已足以證明LK-99的確是能在常溫常壓下達到零電阻的超導體，指出LK-99的抗磁性數據遠比石墨更大，「除了超導體現象外，無法用其他方式說明」。

即使如此，金賢卓仍同意國內外學界的進一步驗證有其意義，「現在有許多海外機構也正在努力研究」，表示自己正在研究其他新物質，預計在明年舉行的美國物理學會發表LK-99相關內容。

但韓國超導體低溫學會觀點相對不樂觀，認為研究團隊提出的LK-99相關影片、論文中無法看出麥士納效應 （Meissner Effect）的抗磁性，從數據上來看也與麥士納效應有所出入。

學會希望研究團隊能提供樣本用於驗證，但團隊表示論文已投稿、正在進行審查，須待審查結束2到4週後才能提供樣本。

在學界證實這項研究成果之前，媒體爆料，該團隊相關網站上列出的部分合作企業、單位否認合作事實，有造假之嫌，更讓這項研究的可信度劃上問號。

該研究團隊包括量子能源研究所代表李碩裴（音譯）與高麗大學研究教授權英完（音譯）、漢陽大學榮譽教授吳根浩（音譯），以及至去年為止任職於韓國電子通信研究院（ETRI）的金賢卓博士等。

團隊成員7月22日先後在開放上傳未定稿論文的arXiv網站上傳常溫常壓超導體相關的兩項論文，論文曝光後，量子能源研究所網站就因訪問人數過多而持續處於無法連線的狀態，現在顯示頁面已變成「網站準備中」。

韓國朝鮮日報今天刊出截圖，質疑量子能源研究所官網上列出的合作單位造假，名列其中的LGInnotek、三星電子與三星SDI都表示沒聽說過這家公司、也未接到相關合作要求。韓國化學研究院也回覆未曾接到相關合作要求，研究院內也沒有研究超導體的人。