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美國債信用評等下滑 專家：經濟仍強勁

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國際三大信評機構惠譽日前將美國外幣債務評級由最高的「AAA」下調至「AA+」。（Photo on Unsplash）
國際三大信評機構惠譽日前將美國外幣債務評級由最高的「AAA」下調至「AA+」。（Photo on Unsplash）

美國國債不再是市場保證！國際三大信評機構惠譽日前將美國外幣債務評級由最高的「AAA」下調至「AA+」，反映美國經濟惡化、債務過高等狀況，衝擊美股、美元都走弱。但經濟學者表示，美國經濟其實仍然很健康，且有逐漸回穩的跡象。

信評遭到下調

美聯社》報導，國際信評機構惠譽認為，美國政府整體債務負擔過重，且未來3年財務狀況恐持續惡化，所以決定將美國的長期外幣債務評級由最高的「AAA」下調至「AA+」，一瞬間美股期貨指數盤中出現下跌，美元也應聲走跌。

此外，美國兩大黨日前因為美國債務上限的問題鬧得不可開交，甚至一度鬧出債務破產的可能性，雖然美國兩大黨已肯首提高債務上限，但惠譽認為，過去20年來，美國反覆出現債務上限的政治僵局，顯見治理標準不斷惡化，影響市場信心。

另外，隨著高齡化帶動社會支出增加、美國總統拜登任內更祭出多個大手筆的預算案，導致財政負擔加重。惠譽表示，美國政府赤字2022年占國內生產毛額（GDP）的比重僅3.7%，預計2024年將擴大至6.6%，2025年則還會再度上升至6.9%。

國債依然最安全

CNN》報導，美國財政部長葉倫強烈反駁，惠譽做出下調美國國債的舉止，令人相當不解。她強調，「美國國債是世界上最安全、流動性最高的資產」，且經濟表現仍然相當強勁。

密西根大學經濟學教授沃爾弗斯也說，美國經濟仍足夠健康，能承擔債務履行的義務，且惠譽自今年5月開始進行審查工作以來，美國經濟也是只增不減。他說，恐怕需讓美國付出大量成本或提升利率，才能贏回信用評等。

澳洲銀行外匯策略師卡蘿則指出，美國國債評級下調可能造成，市場拋售手中的美國國債，進一步導致美元儲備貨幣地位削弱。但他認為，具體狀況仍有待觀察，「我不認為美元會持續下跌，信用評級通常不是匯率的主要中期驅動因素。」

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美國 債務

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