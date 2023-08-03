Costco 7月同店銷售回升 扭轉前連兩月下滑頹勢

美國量販業者好市多（Costco）7月同店銷售回升，扭轉先前連兩月下滑的頹勢。

好市多7月同店銷售比去年同期增長2.5%，其中美國同店銷售成長1.3%，加拿大增加2.7% ，其他國際市場勁增8.9%，電商銷售揚升4.1%。

若不計汽油價格和匯率影響，7月整體同店銷售則成長5%。

7月淨銷售則成長4.5%到176億美元，增幅遠大於6月的0.4%。

在之前幾個月，強勁的食品銷售幫助抵銷了其他領域的疲軟需求，在非食品產品中，運動用品、居家用品、草地與園藝用品是最弱的領域，但這未阻止好市多股價上攻，今年來已上漲21%，表現優於大盤標普500指數的18%。

Oppenheimer分析師Rupesh Parikh：「我們持續看好好市多，擁有帶動未來幾季同店銷售再度加速的良好條件，也能在頗具挑戰的非必要零售環境下，擴增市占。」