美國再將2中企列入「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」

（德國之聲中文網）美國國土安全部（DHS）周二（8月1日）宣布，作為消除美國供應鏈中強迫勞動做法的一部分，電池制造商駱駝集團股份有限公司（Camel Group Co. Ltd.）和香料和提取物公司晨光生物科技集團(Chenguang Biotech Group)最新被列入"維吾爾人強迫勞動預防法(UFLPA)"實體清單，其商品將禁止進入美國。該禁令從8月2日正式生效。

美國國土安全部部長亞歷杭德羅·馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）在聲明中表示，此舉旨在促進對針對新疆維吾爾自治區維族及其他宗教和少數民族群體的"持續種族滅絕和反人類罪行"的問責。"我們將繼續與所有伙伴的合作，在促進合法貿易流動的同時，將新疆強迫勞動制造的商品排除在美國貿易之外。"

隨著上述禁令生效，截至目前，已有24個實體被美國列入"維吾爾人強迫勞動預防法"實體清單。"駱駝集團"位於湖北襄陽市，是中國最大的鉛酸蓄電池制造商之一。"晨光生物科技集團"總部位於河北邯鄲，其子公司"晨光生物科技集團焉耆有限公司"位於新疆地區。

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)在一份聲明中說："今天增列名單表明美國堅定不移地致力於消除強迫勞動，包括確保強迫勞動制造的商品不會進口到我國。"

中方強烈譴責、堅決反對

8月2日，中國商務部新聞發言人就美國將2家中國企業列入"維吾爾強迫勞動預防法實體清單"表示，"美方此舉缺乏事實依據，毫無透明度，是典型的經濟脅迫行為。中方對此強烈譴責，堅決反對。新疆根本不存在所謂'強迫勞動'......"

中國外交部發言人8月2日就美國此舉表示，"所謂新疆存在'強迫勞動'原本就是反華勢力為抹黑中國炮制的世紀謊言"，"美方將中國實體列入有關制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將采取有力措施堅定維護中國企業的合法權益。"

多年來，中國一直被指控系統地壓迫新疆的維吾爾族和其他穆斯林少數民族，包括強迫婦女絕育和強迫勞動等。人權組織稱，該地區有超過一百萬人曾被關押在再教育營。美國政府和一些西方國家議員將中國對待新疆維吾爾少數民族的方式稱為"種族滅絕"，但北京強烈否認這種指控。"維吾爾人強迫勞動預防法""2021年在兩黨支持下獲得美國國會通過，禁止從新疆地區進口所有商品，除非企業提供可驗證的證據證明生產不涉及強迫勞動。該法於2022年6月21日生效。

美國眾議院特設委員會調查兩家美國巨頭

目前，美國眾議院中共問題特設委員會(Select Committee on the Chinese Communist Party)正在對全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock Inc.)和頂級股票市場指數編制公司明晟(MSCI,摩根士丹利資本國際公司 )進行調查，理由是這兩家公司可能為數十家被列入黑名單的中國公司的投資提供了便利。

貝萊德表示將與上述委員會合作，並表示投資者可以選擇將中國排除在投資計劃之外。MSCI（明晟）表示，它只分析國際投資者可以進入的股票市場，分析是在現行法律框架內進行的，該公司並不 "推薦或促進對任何特定國家的投資"。

(法新社等）

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