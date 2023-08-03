AAA→AA+ 惠譽示警美財政惡化

國際信評機構惠譽（Fitch）1日以財政惡化為由，無預警調降美國的AAA頂級主權債信評等至AA+，為繼12年前的標普全球公司後，再有一家信評機構摘除美國的頂級信評，不僅市場大感驚訝，美國財長葉倫等官員也大表不滿。美股2日早盤開低走低，道瓊指數跌逾100點，科技股賣壓較重，歐亞股市也普遍下挫。

惠譽1日發布聲明表示，美國的信評展望為「穩定」，調降美國信評是反映美國「未來三年的財政預料將惡化」以及「高昂且持續增加」，而且相較於其他擁有頂級信評的國家，美國過去20年來的「治理惡化」，反覆地陷入舉債上限僵局、又在最後一刻達成解決方案。

惠譽5月便曾警告可能調降美國信評，如今付諸實踐後，至少是1994年來首度摘除美國頂級信評。此舉引發美國政界強烈批評，財長葉倫表示，「我強烈不認同惠譽的決定」，惠譽此舉「獨斷且是根據過時的資料」，也改變不了「美國公債仍是全球卓越的安全與流動性資產，且美國經濟基本面強勁」的事實。白宮也表達強烈不認同，指稱惠譽無視美國復甦腳步為全球主要經濟體當中最強的現實。

分析師認為，惠譽降評之舉，顯示美國一再陷入限債限僵局的深度傷害，主要為告知世人美國支出是個問題，但鑒於缺乏替代投資，美國經濟成長尚稱穩健，不會有太多投資人因為降評就出售股票和美債，對頂級美國資產的吸引力幾無影響，投資人仍將繼續購買美國公債，較令人費解的是惠譽為何會在美國解決債限僵局許久之後，才摘除美國頂級信評。

此外，惠譽未在美國預算爭鬥期間做出這個決定，預料不會對市場造成立即的重創、也不致影響美國公債的避險天堂地位，反而是會讓投資人詳加檢視各國與企業的信用情況，可能影響信評瀕臨垃圾級的債券，包括新債和次級市場的債券利率。

標普全球2011年在美國財政懸崖危機期間首度摘除美國頂級信評後，引爆全球股災後，美股回落10%，當時投資人還在承受歐債危機的餘波盪漾，對任何信評舉動有如驚弓之鳥。

惠譽下調美國信評後，仍保有最高信評桂冠的其他國家成為關注重點。目前同獲標普、惠譽和穆迪三大信評機構給予信用評級最高的經濟體包括德國、丹麥、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡、新加坡和澳洲。