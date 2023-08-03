涉新疆強迫勞動 美再制裁2陸企

美國一日再將兩家中國大陸企業列入黑名單，禁止其商品進入美國。美國官員正設法將強制勞動移出供應鏈，特別是涉及維吾爾等少數族裔的強迫勞動。

法新社報導，美國當局指出，電池製造商駱駝集團以及香料公司晨光生物科技集團，是最新被列入「防止維吾爾人強迫勞動法」實體名單的公司。

這些公司被控與北京政府合作，招募、運送或使用強迫勞動，參與迫害新疆維吾爾等少數族裔的行為。

美國貿易代表戴琪在聲明中表示：「今天增列名單，顯示美國堅定消除強迫勞動，包括確保強迫勞動製造的商品不會進口到我國。」

美政府和一些西方國家國會議員把中國對待新疆維吾爾少數民族的方式稱為「種族滅絕」，但北京強烈否認這種指控。

人權組織表示，至少有一百萬人在新疆地區遭到監禁並面臨虐待，其中大多數是穆斯林少數民族。

「防止維吾爾人強迫勞動法案」二○二一年在兩黨支持下獲得國會通過，禁止從新疆地區進口所有商品，除非企業提供可驗證的證據證明生產不涉及強迫勞動。

另方面，美眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會宣布，國會議員正在調查貝萊德和ＭＳＣＩ涉促進投資流向遭華府制裁的大陸企業一事，要求這兩家公司提供資訊。

該委員會表示，審查發現資產管理公司貝萊德與指數編纂公司ＭＳＣＩ（明晟）「投資或讓美國人的儲蓄能投資於數十家被列入黑名單的中國公司」。

貝萊德和ＭＳＣＩ都表示，他們各地的業務遵守所有可適用的美國法令。