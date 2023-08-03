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公債攀升、政黨惡鬥 美債信降級
債信評級機構惠譽（Fitch）一日把美國債信評等由ＡＡＡ調降到ＡＡ+，反映其認定美國未來三年歲出入惡化，政府公債負擔已高且持續增加，加上政黨惡鬥。美國財政部長葉倫表示，強烈不同意惠譽的降級決定，認為這項決策「武斷，依據過時的數據」。
路透報導，惠譽聲明指出，美國「過去廿年治理的標準持續惡化，包括歲出入及債務事宜，盡管兩黨六月協議擱置債限到二○二五年一月」。惠譽表示，美國顯然苦於「治理受到侵蝕」，華府為債限惡鬥到使用邊緣政策即為例證。
國家廣播公司新聞網報導，雖被降到ＡＡ+，美國仍屬債信最佳國家；惠譽表示美國仍受惠於「經濟體龐大、先進、充分多元化及高收入」。
惠譽發布聲明之後，美元在一攬子主要貨幣中走低。
惠譽五月便把美國債信評等列入負面觀察，理由是為債限發生政治惡鬥，不惜走到懸崖邊緣。
惠譽是三大債信評級機構之一，與史坦普、穆迪並列，專門評估國家和企業償債能力，協助投資人瞭解他們選購債券之信用歷史及未來展望。
在此之前，美國唯一一次債信被降級發生在二○一一年，史坦普把評等由意味「絕佳」的ＡＡＡ，降到「優秀」的ＡＡ+。
拜登總統雖趕在六月三日簽署法案生效，提高債限，避免國債發生違約，惠譽仍調降美國債信評等，表示「債限一再產生政治對峙、最後一分鐘才解決，已然侵蝕歲出入管理的信心」。
惠譽的決定引發財經學者不同反映，「瑞穗證券」美國分公司首席經濟學者瑞秋托表示，長期以來美國聯邦政府稅收無法支應開銷，還會有更多警訊，惠譽的降級只是第一槍。
華府布魯金斯研究院學者溫蒂．愛德堡表示，債限危機解決之前，惠譽已把美國列入負面觀察，但此後美國歲出入展望已取得很多好消息，所以此時降級動機令她不解。
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