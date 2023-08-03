巴隆：對債市衝擊有限

債信評比公司惠譽（Fitch）1日突然調降美國債信評等，形同賞了美國政治體系一個巴掌，同時也斥責美國的財政政策。但對金融市場、特別是美國公債市場，影響可能微乎其微。

巴隆周刊（Barron's）報導，惠譽降評時機怪異，在兩黨達成協議提高美國聯邦政府舉債上限後，事隔兩個多月才宣布。至於降評的影響，除了在美國政壇掀起又一波交相指責的口水戰外，對金融市場而言可能是象徵意義居多，實質衝擊有限，投資人沒必要驚慌。

回顧2011年標準普爾（S&P）初次調降美國信評時，標普500指數聞訊暴跌，那年8月跌掉5.7%，9月再跌7.2%，但到10月指數就返回降評前價位。

但當時歐洲正陷入主權債務危機，金融市場已瀰漫一片肅殺氣氛，標普降評更加深各界對美國經濟的顧慮。然而，即使在那種氛圍下，標普降評也未造成多大的長期影響。投資人反倒在市場動盪之際湧入美國資產市場，到年底時，美國公債殖利率反而下滑（價格上漲）。一部分因素是當時美國經濟相對強勢。

鏡頭轉回2023年，這一回，美國金融市場漲勢方酣，對美國滑向衰退疑慮愈來愈淡，且此刻焦點擺在聯準會（Fed）數十年來最猛烈的一波升息循環能否撲滅通膨之火。從這角度看，Fed接下來會怎麼做，對美國利率的影響力遠甚於惠譽降評。