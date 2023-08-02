東南亞經濟暗藏隱憂 這項原料價格已低迷大半年

由於東南亞地區的需求疲軟和其他國家供應增加，歐美與日本出口到該地區的廢紙價格持續低迷不振，不僅預示著全球造紙業的低迷，也顯示東南亞經濟暗藏隱憂。

日經新聞報導，去年秋季美國、歐洲和日本出口的紙板廢料價格暴跌40%至50%，此後一直維持在低谷。目前從美國出口到東南亞紙板廢料價格，介於每噸150至160美元，和去年春季全球原物料價格飆漲時的高點約300美元相比，接近腰斬。

來自日本和歐洲的廢紙價格，也面臨類似命運。日本出口的廢紙從近期高點的約280美元暴跌至約150美元，從歐洲出口的則從270美元大跌至120至130美元，而且這個價位已維持逾半年。

東南亞造紙廠不再急於購買廢紙，對美國、歐洲和中國大陸的電子產品和其他產品的出口也放緩，引發了對經濟不景氣的擔憂，因為紙板的需求與貨物銷售和其他經濟活動息息相關。

經濟學家對東南亞國協（ASEAN）五大經濟體展望的看法已開始轉淡。據日經新聞和日本經濟研究中心7月初發布的調查，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國今年的經濟成長率預測下調為4.2%，低於4月調查的4.4%。

一名貿易公司主管表示：「至今已有過許多次需求可望復甦的時機，像是今年初中國大陸結束防疫清零措施，但最後都並未成真。」