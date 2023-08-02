超微財報兩重點：PC景氣復甦期望提高、Q4是AI業務進展關鍵

美國晶片大廠超微（AMD）上季獲利與營收、本季財測都略優於預期，強化了個人電腦（PC）產業景氣將復甦的期望，同時執行長蘇姿丰看好人工智慧（AI）事業展望，帶動股價盤後大漲。但分析師解析，對超微來說，AI看起來比較像是明年的題材。

超微第2季淨利比去年同期銳減約94%到2,700萬美元，經調整後每股盈餘（EPS）為0.58美元，營收比去年同期下滑18%到53.6億美元，都略優於自家財測與分析師預估。毛利率為50%，符合預期。

其中，上季涵蓋PC業務的客戶部門營收年比陡降54%至9.98億美元，反映PC市場依舊疲軟，但沒有分析師擔心地那麼糟，成為亮點之一，超微表示PC市況正在好轉。蘇姿丰說，上季PC銷售優於預期，源自於「我們產品組合的強韌」。

其他部門部分，資料中心上季營收年減11%到13億美元，因是伺服器銷售下滑，一些雲端供應商上季仍有額外庫存。上季遊戲事業銷售則年減4%至16億美元，但嵌入式銷售年增16%到15億美元

超微預期本季營收將介於54億~60億美元，中位數為57億美元，略低於市場預估的58億美元。

強化PC景氣復甦期望

蘇姿丰預估，「在我們強大產品組合的基礎之上，我們預期我們的客戶部門將在下半年的旺季成長」。超微財務長胡錦預測，本季客戶部門營收季比將成長二位數百分比，年比也將成長。相較下，分析師預估超微本季PC銷售將年增2.6%到10.5億美元。

彭博資訊分析師指出，超微上季銷售與本季營收展望，都提高了PC市場可能正在扭轉頹勢的樂觀情緒，雖然資料中心數字略低於預期，但AI採用情況強勁、及下半年預料將增產Genoa晶片，意味著資料中心的銷售將維持季比成長。

資料中心與AI前景

蘇姿丰說，超微正提高AI相關的研發支出，並已擬定涵蓋專門針對AI的晶片與軟體開發策略。胡錦預期，本季資料中心營收將季比成長二位數百分比，年比「約略持平」。分析師則預估超微本季資料中心營將成長7.3%至17.3億美元。

蘇姿丰維持今年下半年資料中心事業營收將比上半年成長約50%的預期不變。超微雖未提供全年財測，但預期今年資料中心事業營收將超越去年的60.4億美元。

蘇姿丰說，超微第4季將增產旗艦的MI300晶片，客戶對AI300系列晶片的興趣「非常高」，手上也有能「積極」推出的足夠零組件，本季已擴大和「頂級雲端供應商」、大企業及許多主要AI企業合作。她說，業界對超微較舊版的MI250晶片也「興趣濃厚」，該晶片仍是執行較不複雜AI任務的「非常好的選項」。

蘇姿丰被問到於AI領域和輝達等對手的競爭態勢時，表示Meta等許多以AI為核心的機構都正密切和超微合作，優化更高階的AI模型，關鍵在於能取得一些客戶的重大即時回饋，因此正以非常快速的步調學習。她認為AI領域將有多位贏家，但超微的產品組合相當獨特，有中央處理器（CPU）、也有繪圖處理器（GPU），還有加速器技術，在PC端則有嵌入式產品。

考慮在中國大陸推出降規版產品

蘇姿丰說，在美國對中國大陸實施的先進晶片禁令下，超微也正考慮跟進輝達的腳步，在中國大陸推出降規版晶片。

她說：「當然，我們的計畫是完全遵循美國的出口管制，但我們確實相信，有能為尋求AI解決方案的中國大陸客戶開發產品的機會。」

第4季成為關鍵

分析師認為，在市場的高度期待下，超微必須完美執行推出瞄準AI市場的首款繪圖晶片計畫，目前看來將取決於第4季。超微也說，計劃在第4季推出MI300家族晶片。

分析師在法說會上想了解超微預估何時能從MI300進帳多少營收，蘇姿丰則回應表示，預期資料中心事業下半年將大幅增產，評估要到第4季。

其他分析師問及蘇姿丰是否預期今年繪圖晶片銷售約為5億美元時，她審慎表示不願談論細節，「以GPU銷售額來說，我認為你的數字可能有點高」，她重申財務長胡錦所說、預料今年資料中心業務營收年比將成長高個位數百分比。

蘇姿丰說，有許多客戶希望儘快部署MI300 X，「所以我們預期進入2024年上半年將會早期部署，接著我們會預料在2024年下半年一切到位後，部署量將提高」。