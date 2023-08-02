快訊

父母均分家產卻指定長子扶養…他怒「挑一個給妹養死了不祭拜」 遺產分配6建議

MLB／費城人拿台灣強打李灝宇換明星投手 美網站：老虎賺到了

不惜一切！江宏傑砸300萬打跨國官司 日媒：被福原愛騙了

路透：先進晶片封裝技術大戰 台積電居於領先

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電擁有最多先進晶片封裝專利，其次是三星電子，英特爾居於第三。路透
台積電擁有最多先進晶片封裝專利，其次是三星電子，英特爾居於第三。路透

台積電（2330）在先進晶片封裝技術大戰上，目前遙遙領先同業。路透引述律商聯訊（LexisNexis）的數據指出，台積電擁有最多先進晶片封裝專利，其次是三星電子，英特爾居於第三。

LexisNexis發布的數據顯示，台積電和三星電子多年來穩定投資先進封裝技術，而英特爾並未跟上申請專利的步調。

根據LexisNexis的數據和分析，台積電擁有2,946項先進封裝專利申請，品質也最高，這指標由其他公司引用次數來衡量。

三星電子擁有2,404項專利，在量和質上均排名第二。而排名第三的英特爾在先進封裝領域擁有1,434項專利。

LexisNexis PatentSight董事總經理Marco Richter 接受路透訪問談到這三家晶片業者，他說：「他們儼然是這個領域的推進者也是技術標準制定者。」

數據顯示，英特爾、三星和台積電2015年即積極投資先進封裝技術，並不斷累積專利。這三家企業也是全球唯一擁有或計劃布建此技術來生產最複雜且先進晶片的公司。

透過封裝技術，晶片業者可以把好幾個所謂「小晶片」（chiplet）用堆疊或並排的方式封包在一起。超微（AMD）便靠小晶片技術，在伺服器晶片市場取得超越英特爾的優勢。

三星也投入先進封裝技術多年，並於2022年12月成立了一個專屬團隊，負責推進先進封裝技術的發展。

英特爾質疑台積電相關專利多即代表他們擁有較先進的技術。英特爾知識產權法務部副總裁Benjamin Ostapuk發布新聞稿說，英特爾的專利是為了保護知識財產權，而專利投資都經過精挑細選。

專利 台積電 團隊 三星 晶片 英特爾

延伸閱讀

台積官網開熊本工作職缺 待遇超優

台積美國廠引進低薪勞工？ 沒有的事

英特爾估PC庫存恢復健康水準 大摩看好7大台廠

英特爾晶圓代工營收 暴增三倍

相關新聞

美國突遭降評！惠譽摘除AAA頂級信評 美元美股期指齊挫

美國的AAA最高主權債信評等遭國際信評機構惠譽（Fitch）調降一級至AA+，這是繼大約12年標普全球的行動後，又一信評...

路透：先進晶片封裝技術大戰 台積電居於領先

台積電（2330）在先進晶片封裝技術大戰上，目前遙遙領先同業。路透引述律商聯訊（LexisNexis）的數據指出，台積電...

AMD人工智慧市場展望強勁 上季財報優於預期

超微（AMD）上季營收與獲利均優於市場預期，加上宣示要在人工智慧（AI）運算領域衝刺，與輝達（NVIDIA）較勁，超微股...

道指一枝獨秀 盤中觸15個月新高

投資人瀏覽了大量企業財報並評估一批最新經濟數據後，史坦普500指數8月初始下跌。

全球黃金需求量 倒退嚕

土耳其央行大賣黃金，讓全球央行對黃金的需求連續三季放緩，導致第2季世界黃金需求陷入年減。但投資人需求維持強健，使金價續居...

澳洲利率不變 市場意外

澳洲央行1日維持關鍵利率不變於4.1%，連續兩次會議按兵不動，令市場大感意外，但央行重申不排除還會升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦