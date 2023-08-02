AMD人工智慧市場展望強勁 上季財報優於預期

超微（AMD）上季營收與獲利均優於市場預期，加上宣示要在人工智慧（AI）運算領域衝刺，與輝達（NVIDIA）較勁，超微股價在美股周二（1日）盤後交易一度上漲約4%。

超微1日公布，第2季調整後每股盈餘0.58美元，營收53.6億美元，優於分析師預期的0.57美元與53.2億美元。

展望本季，超微預估第3季營收54億美元到60億美元，分析師預期的平均值則為58.4億美元。若以營收財測的中間值來看，本季營收將比去年同期成長2.5%，代表超微將終結先前兩季的營收減退。

超微執行長蘇姿丰在與財報會議上對分析師表示：「我們預期下半年資料中心業務大幅成長，有利於第4季。」

蘇姿丰說，到2027年，資料中心AI加速器的市場規模可達1,500億美元。客戶在上季與超微洽談AI產品的數額增加逾七倍，因為客戶準備強化基礎設備。她說：「雖然我們尚處於AI新時代非常早期的階段，很明確的是，AI代表了超微數十億美元的成長機會。」

彭博資訊分析，超微的加速器，一種加速AI軟體訓練的處理器，吸引到的愈來愈多客戶的興趣，這使得投資人對超微的前景感到樂觀，認為可與輝達競爭，在快速成長的AI市場分到一杯羹。

消息激勵超微周二盤後股價勁揚2.7%；在常規交易時段收盤則是上漲2.8%，收每股117.60美元，今年來累計大漲82%，成為費城半導體指數成份股當中表現第二好的股票，主要是由AI題材助攻。

以個別事業而言，超微的個人電腦（PC）部門上季表現也比上季預期來得好，上季營收9.98億美元，優於市場預期的8.409億美元，是PC市場歷經新冠疫後需求大跌，終見反彈的跡象。超微是次於英特爾（Intel）的全球第二大PC處理器製造商。

另外，遊戲部門營收15.8億美元，不如分析師所估的16.2億美元；至於市場看好潛力的資料中心部門，超微花了比預期更長的時間來恢復，上季營收13.2億美元，低於市場預估的14億美元。超微指出，資料中心需求下半年有望再度回升，尤其是第4季，儘管一些領域依然疲軟。超微開發的MI300加速器將在今年第4季上市，及時滿足AI市場爆增的需求。

蘇姿丰表示：「客戶的需求非常高。」她說，許多客戶都尋求盡可能快地部署MI300加速器。