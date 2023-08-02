台積電ADR跌0.8% 受美國大型科技股拖累

台積電ADR周二下跌0.8%，收在98.40美元，較台北交易股票（2330）溢價9.6%。費城半導體指數小跌0.1%。

標普500指數和那斯達克綜合指數周二稍事休整，在傳統股市淡季8月的第一個交易日收低，等候本周美國就業數據和多家大公司的財報出爐。標普500指數跌12.23點，跌幅0.3%，報4,576.73點。那斯達克綜合指數下跌62.11點，跌幅0.4%，報14,283.91點。道瓊工業指數上漲71.15點，漲幅0.2%，收在35,630.68點。

受到10年期公債殖利率攀升至4%以上的影響，特斯拉和亞馬遜等大型成長股下跌。特斯拉跌2.4%，亞馬遜跌1.5%。

台灣加權股價指數周二上漲67.44點，收在17,212.87點，台積電漲0.4%報567.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 126.27 -0.37 114.00 10.76

中華電 CHT 115.60 -0.22 116.50 -0.77

台積電 TSM 621.24 -0.76 567.00 9.57

聯電 UMC 46.91 -1.07 47.00 -0.19

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據