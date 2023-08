美股漲勢略作暫停 美國30年債殖利率升至11月來最高

標普500指數和那斯達克綜合指數周二稍事休整,在傳統股市淡季8月的第一個交易日收低,等候本周美國就業數據和多家大公司的財報出爐。

標普500指數跌12.23點,跌幅0.3%,報4,576.73點。那斯達克綜合指數下跌62.11點,跌幅0.4%,報14,283.91點。道瓊工業指數上漲71.15點,漲幅0.2%,收在35,630.68點。

Horizon Investments投資長 Scott Ladner說:「6、7月表現非常好,大家都知道,8月在歷史上是一個相當疲軟的季節性月份。因此,我認為大家只是藉機放鬆一下。」

City Index和Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示,「華爾街的股票似乎正在從無休止的反彈中喘口氣」。

Oppenheimer Asset Management的John Stoltzfus 調高標普500 指數年底目標至4,900點,這表示今年還會上漲7%,也表示標普500指數將再創歷史新高。

美國財政部周一表示,預計第3季債務將略高於1兆美元,這比5月預估水準高出2,740億美元。

美國10年期公債殖利率從周一的3.956%升至4.048%。周二,美國30年公債殖利率升至4.104%,為2022年11月以來的最高水準。

受到10年期公債殖利率攀升至4%以上的影響,特斯拉和亞馬遜等大型成長股下跌。特斯拉跌2.4%,亞馬遜跌1.5%。

卡特彼勒急漲8.9%,這家全球景氣指標企業公布第2季獲利成長,但警告稱本季銷售和獲利會下滑。

標普500指數中表現最好的成分股是網路設備製造商Arista Networks,該公司周一下午公布業績後,周二股價大漲20%。

American Eagle 和Gap各漲4.3%和3.1%,巴克萊看好隨消費者受到通膨和升息的壓力減輕,明年美國零售業會有出色表現。

優步(UBER)重挫5.7%,該公司公布的第2季營收不及預期。

輝瑞下跌1.3%,該公司上季營收低於華爾街預期,新冠肺炎相關產品銷售下滑。

Norwegian Cruise Line重挫12.1%,該公司預測的第3季獲利低於預期,因成本提高。 嘉年華(Carnival Corp. )下跌4.5%,皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)下跌1.5%。 Tesla Tribal Nations Car Sales

