快訊

「速食南霸天」丹丹漢堡廣東店歇業引粉絲哀號 業者說話了

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 「這天」北轉決定影響侵台程度

美股早盤漲跌互見…道瓊獨撐大局 台積電ADR跌1%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數1日早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高走高，標普500及那斯達克綜合指數則遊走在平盤以下，投資人正消化一系列美國企業財報。路透
美股三大指數1日早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高走高，標普500及那斯達克綜合指數則遊走在平盤以下，投資人正消化一系列美國企業財報。路透

美股三大指數1日早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高走高，標普500及那斯達克綜合指數則遊走在平盤以下，投資人正消化一系列美國企業財報。

道瓊工業指數早盤小漲76.82點或0.22%，標普500指數小跌0.11%，那斯達克綜合指數下跌0.44%。費城半導體指數下跌0.81%，台積電ADR早盤跌1%，隨後跌幅收斂至0.76%。

在個股方面，製藥大廠默沙東（Merck & Co）上季損失低於市場預期，營收則優於預期，受癌症藥物「吉舒達」（Keytruda）強勁銷售帶動，激勵早盤股價上揚0.56%。重型機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）公布的上季財報優於預期，也帶動早盤股價勁揚6.9%。

藥廠輝瑞（Pfizer）上季財報則好壞參半，新冠產品銷售下滑，但早盤上漲1.93%；叫車業者Uber的財報也好壞參半，早盤重挫4.5%，但盤前一度大漲2%。

澳洲央行1日維持關鍵利率不變於4.1%，連續兩次會議按兵不動，令市場大感意外，但央行重申不排除還會升息。此決定凸顯澳洲央行比美國聯準會（Fed）更加謹慎的政策取向。Fed上周升息1碼，累計升幅達到5.25個百分點。澳洲央行理事會表示，需要更多時間來評估之前升息的影響和經濟前景。

美股 標普

延伸閱讀

救台積電綠電荒 綠色和平號召全台里長募集屋頂發綠電

台積電美廠缺技術人員？美工會：甭想引進低薪海外勞工

iPhone 15傳12項功能革新 台積電、鴻海等台廠吃補

台積電交屋潮來了 高雄移轉創新高、房仲曝真實市況

相關新聞

美股早盤漲跌互見…道瓊獨撐大局 台積電ADR跌1%

美股三大指數1日早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高走高，標普500及那斯達克綜合指數則遊走在平盤以下，投資人正消化一系列美國...

美股8月漲或跌？華爾街大多頭揭2理由示警：小心回檔

今年1月至7月美股漲勢銳不可當，連著名大空頭摩根士丹利策略師威爾森上周也承認看走眼。但就在空頭紛紛認栽之際，華爾街大多頭...

蘋果穩坐全球市值王寶座 微軟排名第2緊追在後

今年科技股大幅上漲後，科技巨擘蘋果公司（Apple）和微軟（Microsoft）在7月底仍然是全球市值最大的兩家公司

AI搶走70%工作？日經調查企業老中青三代：ChatGPT在哪7項工作最管用？應迫切改善的7件事？

編按：根據日經xTrend對商務人士使用進行的大型調查計畫，半數收費用戶幾乎每天使用，多數受訪者認為，「AI將搶走7成工作」。

殖利率曲線倒掛 衰退時機何時到？

美國經濟究竟會硬著陸？軟著陸？不著陸？還是顛著陸？這是一年多來經濟學者之間的熱門話題。由此衍生出的另一個問題，就是美國經...

美歐日貨幣政策走向更不確定

在上周的美、歐、日三大央行決策之後，貨幣政策展望益發不確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦