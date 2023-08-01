美股盤前重點／Uber營業利益終於轉正 盤前漲逾2%

美股期指1日盤前小幅下跌，投資人繼續迎接忙碌的企業的財報周。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

美股前幾月強強滾

美股7月表現亮眼，標普500指數收漲3.1%，那斯達克綜合指數揚升約4.1%，兩個指數均連續第五個月寫下月線收紅的表現；道瓊工業指數則收漲3.4%。許多投資人對於美國經濟軟著陸日益感到信心。隨著時序進入8月，他們還會持續關注還沒發布的企業財報。

Uber、BP、Meta

Uber 1日公布，上季淨利為3.94億美元，遠優於分析師認為會虧損4,920萬美元的預期，還首次繳出在通用會計準則（GAAP）下、營業利益轉正的表現，顯示這家叫車業者正式揮別燒錢新創的過去，激勵股價盤前漲逾2%。其他開盤前漲幅較大的公司還有Gap、Merck & Co。

英國石油（BP）上季財報則令人失望，基本重置成本獲利（相當於淨利）較去年同期銳減近70%至26億美元，遜於預期。另外值得留心的是Meta的行情，該公司7月收高11%，連續第九個月上漲，是前稱臉書的這家公司自2012年上市以來最長漲勢。

澳洲意外按兵不動

澳洲央行1日維持基準利率於4.1%不變，連續兩次會議按兵不動，出乎多數經濟學家所料。澳幣兌美元應聲走貶，對利率敏感的澳洲3年期公債殖利率下跌，澳股則收漲。

亞洲經濟

受到中國大陸工業持續萎縮影響，亞洲製造業7月景氣不見起色，短期內仍不指望出現復甦。標普全球（S&P Global）公布的台灣7月製造業採購經理⼈指數（PMI），由上月的44.8降至44.1，是八個月來最低。標普全球和au Jibun Bank公布，日本PMI指數由上月的49.8小幅下跌至49.6。南韓製造業PMI 7月由47.8回到49.4。

南韓7月出口年比衰減16.5%至503.3億美元，減幅超出預期，連十個月下降，受晶片出口年減超過三成、石油產品減少逾四成所拖累。