快訊

林口PChome倉庫大火！消防局出動71車200多人搶救 全面燃燒畫面曝

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

晚餐後、看電視打瞌睡 年逾50歲男性須留意「這變化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股盤前重點／Uber營業利益終於轉正 盤前漲逾2%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
Uber上季首次繳出以GAAP計算營業利益轉正的表現，顯示這家叫車業者正式揮別燒錢新創的過去，激勵股價在盤前漲逾2%。 路透
Uber上季首次繳出以GAAP計算營業利益轉正的表現，顯示這家叫車業者正式揮別燒錢新創的過去，激勵股價在盤前漲逾2%。 路透

美股期指1日盤前小幅下跌，投資人繼續迎接忙碌的企業的財報周。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

美股前幾月強強滾

美股7月表現亮眼，標普500指數收漲3.1%，那斯達克綜合指數揚升約4.1%，兩個指數均連續第五個月寫下月線收紅的表現；道瓊工業指數則收漲3.4%。許多投資人對於美國經濟軟著陸日益感到信心。隨著時序進入8月，他們還會持續關注還沒發布的企業財報。

Uber、BP、Meta

Uber 1日公布，上季淨利為3.94億美元，遠優於分析師認為會虧損4,920萬美元的預期，還首次繳出在通用會計準則（GAAP）下、營業利益轉正的表現，顯示這家叫車業者正式揮別燒錢新創的過去，激勵股價盤前漲逾2%。其他開盤前漲幅較大的公司還有Gap、Merck & Co。

英國石油（BP）上季財報則令人失望，基本重置成本獲利（相當於淨利）較去年同期銳減近70%至26億美元，遜於預期。另外值得留心的是Meta的行情，該公司7月收高11%，連續第九個月上漲，是前稱臉書的這家公司自2012年上市以來最長漲勢。

澳洲意外按兵不動

澳洲央行1日維持基準利率於4.1%不變，連續兩次會議按兵不動，出乎多數經濟學家所料。澳幣兌美元應聲走貶，對利率敏感的澳洲3年期公債殖利率下跌，澳股則收漲。

亞洲經濟

受到中國大陸工業持續萎縮影響，亞洲製造業7月景氣不見起色，短期內仍不指望出現復甦。標普全球（S&P Global）公布的台灣7月製造業採購經理⼈指數（PMI），由上月的44.8降至44.1，是八個月來最低。標普全球和au Jibun Bank公布，日本PMI指數由上月的49.8小幅下跌至49.6。南韓製造業PMI 7月由47.8回到49.4。

南韓7月出口年比衰減16.5%至503.3億美元，減幅超出預期，連十個月下降，受晶片出口年減超過三成、石油產品減少逾四成所拖累。

美股

延伸閱讀

受大陸景氣持續低迷影響 亞洲製造業PMI 7月不見起色

財新7月中國製造業PMI反轉降至49.2 顯示景氣轉弱

台中市計程車費率8月1日調整 Uber合作車隊同步實施

台中市計程車費率8月起調漲 Uber送千元乘車優惠大禮包幫民眾省荷包

相關新聞

AI曝致命傷！微軟、Google等科技大咖恐成待宰肥羊

八個月前，OpenAI推出人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，掀起的「生成式AI」熱潮延續至今。但如今，AI的「致...

推特更名「X」用戶不滿 專家曝原因：覺得被背叛

許多推特用戶7月下旬登入後，發現藍鳥小鳥標誌被黑色的「X」取代，原因是老闆馬斯克正將品牌重塑為「Ｘ」，各界反應不一。行銷...

美股盤前重點／Uber營業利益終於轉正 盤前漲逾2%

美股期指1日盤前小幅下跌，投資人繼續迎接忙碌的企業的財報周。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

CPTPP立足歐洲 自由貿易擴大的路上，美國與俄烏戰爭為何成為障礙？

《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的11個成員國7月16日在紐西蘭舉行的部長級會議上正式批准英國加入。英國是該協定成立以來首個新成員國，在歐洲獲得立足點的合作框架將進入新局面。但是，中美對立和俄羅斯進攻烏克蘭導致世界發生動搖，擴大自由貿易的嘗試面臨艱難險途。

當IKEA面臨顛覆 CEO布洛丁推動這些變革 能挽回消費者嗎？

瑞典家居大廠宜家家居（IKEA）1950年代掀起零售業革命，說服消費者千里迢迢來到其位於郊區的門市，在有如迷宮般的賣場裡尋找家具，搬回家自己組裝。不過，執行長布洛丁（Jesper Brodin）2017年上任以來，IKEA很快就明白到，他們的顧客已經受夠了這些事情。

日本打造半導體冠軍企業之路 先從強項晶片材料出發

全球掀起半導體大戰，原本主要參賽者為美國、中國大陸、台灣、南韓，如今日本也加入戰局，手段似乎是要藉由整併半導體材料業，培養國家冠軍企業，凸顯世界晶片大戰日趨白熱化，戰場不斷擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦