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澳洲央行連續二月按兵不動 澳幣走貶、澳股上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
澳洲央行按兵不動出乎大多數經濟學家所料。路透
澳洲央行按兵不動出乎大多數經濟學家所料。路透

澳洲央行周二維持關鍵利率不變於4.1%，連續兩次會議按兵不動，但重申不排除還會升息。

澳洲央行的決定出乎大多數經濟學家所料，他們原本以為將會升息1碼（0.25個百分點）。

雪梨時間14:45，澳幣兌美元貶至0.6671美元，對利率敏感的3年期債券殖利率則跌至3.78%。澳股則擴大漲勢。

澳洲央行總裁洛伊在會後發布的聲明中指出，「貨幣政策可能有必要進一步緊縮，以確保通膨在合理的時間內恢復到目標，但這將取決於數據和不斷變化的風險評估。」

此決定凸顯澳洲央行比美國聯準會（Fed）更加謹慎的政策取向。Fed上周升息0.25個百分點，累計的升息幅度達到5.25個百分點，遠大於澳洲的4個百分點，這也反映澳洲升息效應迅速傳導至澳洲的借貸者，他們的貸款主要採用浮動利率，而美國大多數採用30年期固定利率。

澳洲央行理事會表示，需要更多時間來評估之前升息的影響和經濟前景。

澳洲央行表示，對通膨展望更有信心，最近數據吻合通膨在預測期間內可回到目標的走向，但也強調「由於生活成本壓力和高利息的關係，消費成長明顯減緩」。

澳洲國民銀行固定收益策略師 Kenneth Crompton 認為，市場對於澳洲央行聲明的解讀為偏鴿，但仍需要評估進一步升息的可能性。他說：「看來澳洲央行選擇從第2季整體通膨數字上找到安慰，而非關注我們認為服務類通膨中不利央行第3季通膨展望的細節。」

德意志銀行駐雪梨總經研究負責人Tim Baker指出，澳洲央行可能已經結束升息周期，這對於澳幣中期而言是利多。澳洲央行此時按兵不動對澳幣造成壓力，但他說，「我不會追跌澳幣走勢」。

澳洲 通膨 美國 美元

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