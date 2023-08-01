日銀微調政策效應 全球負殖利率債券即將消失
在日本銀行（央行）放鬆控管日本公債市場的力道後，全球負殖利率債券縮水，似乎即將消失，但日銀的政策調整也為規模2兆美元的全球債市，埋下不確定性的炸彈。
在日銀上周鬆綁日本公債殖利率曲線管控（YCC）的力道後，投資人加碼押注日銀將退出超寬鬆政策，彭博全球債券綜合指數中的負殖利率債券價值，7月31日降至1.3兆美元，當日殖利率為負值的47檔債券全都是日本公債。全球負殖利率債券價值過去三個交易日縮水6,000多億美元。
全球負殖利率債券市值在2020年底觸及18.4萬億美元高峰後，今年1月曾短暫消失，當時日本2年期公債殖利率曾升破零。
不過，彭博資訊策略師示警，日本收支帳的數據顯示，日本資產組合投資人持有約308.4兆日圓（2.2兆美元）的海外債券，美元金額可能更高，因為許多債券都是在日圓去年初開始貶值之前買進的，日銀可能大幅調整貨幣政策，也為亞洲和其他國家的債市埋下不確定性。
由於日本國內的殖利率升高、且預期日圓將升值，一些投資人可能有把資金匯回國內的誘因，這已引發海外債市的憂慮，甚至遠達擁有全球最大擔保債市的丹麥。
雖然分析師和投資人都把日銀上周的決策定調為「微調」，仍將引發債市的重大變動，因為日本的ＵＶＶ政策一直都是全球公債殖利率的「大錨」，穩穩壓低殖利率。同時，也有一些因素可能催生全球公債殖利率，包括美國財政部將開始擴大發債、歐洲經濟前景仍不確定，美歐也都面臨資助烏克蘭戰爭、氣候變遷計畫、及鼓勵境內生產等支出壓力。
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