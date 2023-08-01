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投資無人機廠商賺到近600%報酬率 他加碼押注

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度無人機新創事業BotLab Dynamics獲前黑石（Blackstone）印度私募投資聯席主席塞里亞克青睞，引進2,400萬美元的投資。擷自YouTube@BotLab Dynamics
印度無人機新創事業BotLab Dynamics獲前黑石（Blackstone）印度私募投資聯席主席塞里亞克青睞，引進2,400萬美元的投資。擷自YouTube@BotLab Dynamics

美國出名的私募股權基金黑石集團（Blackstone）前印度負責人塞里亞克（Mathew Cyriac）現在經營自己的投資公司Florintree Advisers，在對無人機廠商IdeaForge Technology的早期投資獲致近600%的報酬率後，他現在加碼押注印度無人機製造業，新挑中的標的是專長燈光秀的BotLab Dynamics。

彭博資訊報導，根據塞里亞克，Florintree本月砸下大約2億印度盧比（240萬美元）收購印度機無人機製造商BotLab大約15%的股權，後者估值因此達約12億印度盧比。

塞里亞克說：「在做成此一投資決定前，我們評估了至少15家印度的無人機製造商。」他說2016年創立的BotLab是「將電子、控制系統和硬體整合在一起的深度技術公司」。BotLab將把新資金用在產品開發並跨入國防和監控產業的應用，計劃稍後產品要出口到其他亞洲國家和中東地區。

在投資BotLab的一年前，塞里亞克的Florintree投資IdeaForge大約10億印度盧比。IdeaForge那時的估值大約85億印度盧比，但本月稍早掛牌上市，股價狂飆比IPO價格高出近70%，推高IdeaForge的估值達480億印度盧比。塞里亞克說，沒在IdeaForge上市時賣出任何持股，目前仍握有11%的股權，是最大單一股東。根據IdeaForge最新估值，這筆投資的報酬率超過570%。

印度 報酬率 美國

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