日央行貨幣政策今年料不會再生變 下次調整可能是4月

彭博資訊周一進行的調查顯示，在日本銀行（央行）上周出乎意外調整殖利率曲線控制（YCC）政策之後，觀察人士預計貨幣政策今年不會再有進一步的變化。

日本央行上周五做出有效提高10年期公債殖利率的決定後，彭博訪調的41位經濟學家裡有超過90%認為，今年不會再有進一步的動作。他們現在認為下次政策調整最可能出現在4月，挑選這個時機的受訪者比率是26%。

78%的經濟學家認為央行下一步最有可能的是取消YCC，59%認為下一步最有可能上調負利率。這個問題允許受訪者給出多個答案。

日本央行上周五決定以「更大的靈活性」控制殖利率，允許10年期公債殖利率上限升至1%，高於以前嚴格控制的0.5%，震驚全球金融市場。許多市場參與者還在消化此舉的意義，38%的受訪者表示這實質標誌YCC的終結，但55%說不會。

當被問及在周五的決定之後，10年期公債殖利率可能定在哪裏時，經濟學家的預測中值為 0.7%。該殖利率周一躍升至九年高點的逾0.6%，促使央行啟動計畫外購債。

大和證券公司首席市場經濟學家Mari Iwashita說：「最新的修訂可視為實質調高YCC上限。雖然很難預見央行的下一步行動，但 「目前看來，進一步調整YCC的必要性已減弱」。