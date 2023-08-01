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分析師看好NVIDIA本季財測 形容「AI需求破表」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
柏恩斯坦（Bernstein）更加樂觀地認為，輝達本季獲利將超越先前的自家財測。美聯社
柏恩斯坦（Bernstein）更加樂觀地認為，輝達本季獲利將超越先前的自家財測。美聯社

美國晶片大廠輝達（Nvidia）預定24日發布上季財報，愈來愈多分析師看好該公司的獲利前景，最新一家是柏恩斯坦（Bernstein），已更加樂觀地認為輝達本季財報數字將超越先前的自家財測，因為大型雲端運算業者都打算提高人工智慧（AI）支出。

儘管外界認為目前業界規劃太多AI基礎設施，可能導致輝達的半導體需求暴增、之後又銳減，但Bernstein科技分析師團隊7月31日淡化這個中短期風險，「顯然目前客戶對（輝達Ａ晶片）的需求破表」。

分析師團隊在統整微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta、字節跳動（Bytedance）及Google對A晶片支出的增幅預估後，發現光是這四家公司，就足以讓輝達達成本季財測。

Bernstein同時預期，其他大型科技業者和AI新創公司將積極投資輝達的AI晶片，輝達的「客戶評論都一致指向需求遠超乎供給，對初製晶圓（wafer starts）的分析也顯示成長可望更高」。

這群分析師說，目前輝達營收所受到的限制，為半導體但工廠的先進晶片封裝產能，隨著封裝產能明年擴張，輝達明年的資料中心AI營收也衝到750億~900億美元的潛力，遠高於華爾街目前共識預估的420億美元，預估輝達財報數字至少未來12~18個月將持續成長，並可望加速擴張。

Bernstein給予輝達優於大盤評等，目標價為475美元。輝達股價7月31日則收跌05%，報467.29美元。

半導體 輝達 AI

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