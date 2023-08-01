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華爾街大空頭改口美股會再漲 花旗調高標普500目標價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
花旗集團策略師喊出標普500指數明年中可漲到5,000點，比現今4,600點再攀高9%。美聯社
花旗集團策略師喊出標普500指數明年中可漲到5,000點，比現今4,600點再攀高9%。美聯社

標普500指數有了新的、更高的目標價！由於股市今年來穩定迅速上漲，導致多位華爾街分析師紛紛追趕，這是可以理解的事。其中，花旗策略師大膽提出：明年中會漲到5,000點，高於先前預估的4,400點，比現今大約4,600點往上攀9%。另外，上周坦承唱空美股太久犯錯的摩根士丹利（Morgan Stanley）證券策略長Michael Wilson周一改口美股將進一步上漲。

空頭司令改口

Wilson寫給客戶的報告說，美股正重現2019年的路徑，那年投資人獲得高達29%的報酬率，是過去10年裡標普500指數表現最好的年份之一。標普500指數今年已漲20%，與2019年同期的報酬率差不多。

Wilson寫道：「與2019年進行類比表明，指數今後還有更多上行空間，不過我們要指出，在2019年的相當長一段時間內，聯準會已經在降息。」Wison是少數正確預測到去年美股暴跌的策略師之一，今年來一直屬於市場頭號悲觀人士，但上周在周報中承認對2023年的預測有誤。

他說：「今年的數據表明，我們處於由政策驅動、周期尾聲的上漲。」這種情況的最近事例是2019年， 當時聯準會暫停升息，並在靠近年底的時候一邊擴表一邊降息，「這些事態促成股市勁揚，幾乎完由本益比而非利潤驅動，今年的情況也是如此」。

花旗提三情境

花旗認為美股的兩股關鍵驅動力量，聯準會之外還有人工智慧（AI）。AI帶動大型科技股的漲勢，使得蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌母公司Alphabet、輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）和臉書母公司Meta在標普500指數的占比，由1月1日的21.5%升到7月底的近30%。而其他個股則因為不同原因、聯準會而上漲。市場預期美國央行很快會因為通膨降溫而暫停升息。

花旗策略師Scott Chronert解釋健全經濟使他們改變看法，「新的目標價反映軟著陸的可能性增加」。他提出三種可能的情境：首先，標普500指數成份股在截至2024年中的12個月，總盈餘可達每股225美元，本益比略高於20， 指數目標價為4,600點，這個可能性是50%；其次，獲利和本益比都更高，指數衝5,800點，可能性是40%；最後，聯準會持續升息，經濟踩刹車，市場失去信心，獲利和估值雙雙下滑，指數跌至3,600點，可能性是10%。

花旗策略師衡量每個情境的可能性，把目標價訂在5,000點，這個水準是假設到2024年中的12個月間EPS為230美元。

摩根大通提醒

不過，摩根大通首席策略師Marko Kolanovic特別提醒，今年股市大漲是投資人押注經濟持續擴張且全球央行很快會降息，但這恐怕是一廂情願。

他說，「通膨降經證明尚未完成，導致限制性政策依然存在，這應會升高民營部門的脆弱性，並終結全球擴張」。

目前的股票估值暗示股市投資人預計經濟會持續擴張或「不著陸」，同時貨幣政策放寬。但Kolanovic警告估值倍數過高，他目前的預期是貨幣政策持續收緊，基準情境是總體經濟放緩。在聯準會上次升息後，消費必需品和醫療健保類股將領漲。

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