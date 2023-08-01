超強貨幣！墨西哥披索連漲七個月 今年升值逾16%

墨西哥貨幣披索持續第七個月升值，開創15年來最長漲勢。無畏市場幣值已經過高的警告， 墨西哥披索走強姿態沒有動搖，主要因為利差交易的吸引力不減。

墨西哥披索7月兌美元升值2.3%，在2015年以來的最強水準區間盤旋。今年以來的升值幅度更超過16%，在新興市場當中，表現僅次於哥倫比亞披索。

這股強韌力道，讓墨西哥披索贏得「超級披索」美名。彭博資訊分析，短期內這塊金字招牌應該不會很快褪色，理由是，美國通膨已露冷卻跡象，燃起市場對美國聯準會（Fed）應該已經升完最後一次利息的期待。同時，墨西哥周一公布了優於預期的經濟成長數據，強化了交易員的想法，認為墨西哥央行將會是拉丁美洲主要經濟體當中，最後才會開始降息的國家。

XP Investimentos策略師Marco Oviedo說：「墨西哥央行將保持利差的事實，會是主導因素，讓墨西哥披索穩定在目前這樣的高水準。」不過Oviedo也警告， 墨西哥披索的交易現已非常擁擠，有可能因而由目前的1美元兌16.74披索，跌至17披索。

交易員現在預測墨西哥央行會在今年最後一季才開始降息，其他拉丁美洲國家則早已經展開各自寬鬆周期，智利披索周一在全球貨幣市場上領跌，因為上周五智利央行跌破分析師眼鏡，不僅宣布一口氣降息100個基點（4碼），還預告未來還會有更大幅的降息。

巴克萊駐紐約貨幣策略師Erick Martinez表示，隨著其他拉丁美洲國家央行在降息， 墨西哥披索未來幾個月更具吸引力。「我們現在處於美元周期的新階段，可望看到美元根本性地走弱，而墨西哥披索，除了高利差交易還有匯入款的優勢」。

摩根大通分析師在上周一份報告中指出，近五年排除石油出口賺進的外匯，墨西哥每年匯入款大約600億美元，這是以往的兩倍。再加上其他因素佐證，墨西哥披索匯率已經發生結構性的改變，波動較以往低。小摩策略師Saad Siddiqui說，這代表匯入美元的來源現在穩定非常多，「墨西哥披索不再太受全球商業周期影響而波動過大。」

6月墨西哥匯入款年增5%至54億美元。墨西哥披索升值另一方面是受惠於更多製造業進駐墨西哥。企業在新冠疫情中看到供應鏈斷鏈問題，加上美中貿易戰，到鄰近美國的墨西哥投資設廠的企業增加了。