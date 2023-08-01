太刺眼！推特總部巨大「X」招牌狂遭檢舉後 已悄悄撤下

特斯拉執行長馬斯克去年收購推特，日前宣布將推特品牌名稱改為X，不再使用過去以藍鳥為標誌的「Twitter」，近日更在舊金山總部大樓上，豎立一個巨大、發著亮光的X標誌，然而才剛裝沒多久，強烈燈光便引起居民不滿，連市政府也上前關切，最新消息指，X招牌正在被拆除。

CNN報導，舊金山市政府建築檢查部門發言人漢南（Patrick Hannan）表示，該部門的建築檢查員7月31日上午視察發現，位在原推特總部大樓頂部的新「X」標誌正在被拆除。

漢南指出，建築檢查和城市規劃部上周接獲24起民眾投訴，其中包括對其結構安全和照明問題的擔憂，7月31日上午，建築檢查員發現「X」招牌正在被拆除。並指拆除工程需要獲得建築許可證，但出於安全考量，可以在拆除該照明結構後獲得許可證。

漢南補充，該棟建築的業主將因未經許可安裝照明結構而被收取費用。這些費用將用於支付建築物安裝和拆除的建築許可證費用，以及建築檢查和城市規劃部調查的費用。

路透報導，對此，推特回應，他們是自行拆除標誌，但未有更多說明。