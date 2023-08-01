專家：中國加入CPTPP障礙不在貿易在政治

（德國之聲中文網）在提出申請兩年多後，在本月於奧克蘭舉行的一次會議上，英國正式加入了“全面與進步跨太平洋伙伴關系協定”(CPTPP)。這為該協定成員國考慮來自中國、台灣、烏克蘭、哥斯達黎加、烏拉圭和厄瓜多爾的加入申請掃清了道路。

按照提交申請的順序，中國將是下一個考慮的對象。不過，被問到考慮下一個申請是否有時間框架的時候，會議東道國新西蘭的貿易部長奧康納（Damien O'Connor）的回答是否定的。

CPTPP的前身是美國所支持的“跨太平洋伙伴關系” 協定（TPP），其目的之一是遏制中國在亞太地區日益增長的經濟影響力。特朗普執政後，美國退出了該協議。重新架構之後，該協定的成員國包括日本、澳大利亞、新西蘭和加拿大等美國的緊密盟友。

分析人士指出，中國意欲加入，是因為執政黨共產黨非常重視經濟表現，而中國經濟最近由於各種貿易限制而受到影響。此外該協定的高加門檻也被認為能為國內經濟改革提供新的動力。

新加坡管理大學的法律教授高樹超（Henry Gao）對路透社指出，作為世界最大經濟體之一，中國的缺席刺激了北京滿足該貿易協定准入高要求的意願，而背後“隱藏的動機”之一是“挫敗美國利用CPTPP來遏制中國的企圖”。

中國外交部的一位發言人表示，申請加入CPTPP符合中國深化改革和擴大與其他國家貿易合作的努力。

技術障礙

該協定要求各成員國取消或大幅降低關稅，作出開放服務業和投資市場的堅定承諾，並制定了有關競爭、知識產權保護和保護外國企業的相關規則。

“傳統的觀念認為，這對擁有大量國企的中國來說要求太高了，中國沒法加入，但我認為這是大錯特錯。”新西蘭前貿易部長、貿易談判首席代表格羅瑟（Tim Groser）說。他指出，至少有一部分中國人渴望借助這一協定來推動改革，包括國有企業的改革。

然而，中國向國有企業提供補貼，可能難以達到開放和市場經濟的要求。此外，雖然知識產權保護正在得到改善，但仍一再有西方公司知識產權被竊取的知名案例。同時，CPTPP 還關注數字貿易，禁止強迫外國公司在本國（例如中國）存儲本地數據，而中國的數據主權法規近年來變得更加嚴格。

“如果一個國家的經濟法規真的與CPTPP的規定相去甚遠，那麼不可避免地會遇到一個很大的問題——他們能否進行真正的大規模的改革。”英國的CPTPP首席貿易談判代表澤貝迪（Graham Zebedee）表示，他沒有具體提到中國的申請。

貿易專家們指出，該協定有豁免條款，例如涉及保護國家安全。而中國在加入世貿組織進程中的表現也說明，該國能夠落實市場開放。

中國駐新西蘭大使王小龍不久前在一次演講中表示：“加入CPTPP對我們十分重要。不是因為這很容易，而恰恰是因為這有困難。”他說，加入該協定的前景將是“推進國內改革的”推動力。

政治陰影

歸根結底，這一決定中的政治因素要大於技術因素，因為要吸收一個新成員必須得到所有成員國的同意。澳大利亞就曾表示不會批准中國的申請，因為北京仍在阻止進口包括葡萄酒和大麥在內的澳大利亞商品。

此外，美國、澳大利亞、英國、加拿大、日本和新西蘭上個月簽署了一項聲明，譴責經濟脅迫。在許多國家希望減少供應鏈對中國的依賴之際，這份聲明被廣泛認為是指向中國以往的行為。

同時還有人對美國會重新審視退出CPTPP的決定心存希望，這將使協定的簽署國進退兩難，因為一旦吸收中國為成員國，使其擁有否決權，未來中國有可能會阻撓美國加入。

“我認為，日本、澳大利亞、加拿大和墨西哥應該自主行事。美國既然離開了，就不應該再試圖限制他國同其他的伙伴對話。”中國與全球化智庫（CCG）的理事長、原全國政協委員王輝耀表示。

在被問到美國是否會考慮重新加入CPTPP的時候，國務卿布林肯上周在華盛頓對記者說，美國目前關注的重點是印太經濟框架，該框架旨在改善供應鏈和商業行為，但並非自由貿易協定。

中國同時在支持一個與CPTPP競爭的亞太貿易協定——區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）。該協定將美國排除在外，涉及削減關稅，但不是像CPTPP那樣要求開放經濟並規定保護勞工和環境的標准。

對於CPTPP成員國來說，中國的申請加入並非唯一一件讓他們兩難的政治事件。台灣也在謀求加入該協定，此舉遭到了中國的反對，而協定成員國的貿易談判代表對此仍不知如何應對。

"這是一個尋求共識的過程。所以最終取決於每個人在談判桌上的決定。”英國亞太貿易專員布萊克（Natalie Black）說。

（路透社）

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