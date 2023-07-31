快訊

退場學校二成安置學生休退學 寵物美容系學生放棄築夢改當作業員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「芭比海默」第2周全美票房亮眼 專家：將帶動戲院觀影復甦

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
28日，美國洛杉磯的洛茲菲理茲戲院（Los Feliz Theatre）貼出電影「芭比」和「奧本海默」的宣傳橫幅。美聯社
28日，美國洛杉磯的洛茲菲理茲戲院（Los Feliz Theatre）貼出電影「芭比」和「奧本海默」的宣傳橫幅。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「芭比Barbie」和「奧本海默」美國的上映第2個周末持續創下票房佳績，對此影視專家認為，這凸顯疫情後影迷重拾進戲院觀影的欲望，而「芭比海默」的獨特體驗只有在戲院才能感受。

CNN指出，「芭比」第2個周末全美票房達9300萬美元（約新台幣29.5億元），國際票房創1.22億美元（約新台幣38.7億元），稱霸全球。「奧本海默」第二周末全美票房也估計達4600萬美元（約新台幣14.6億元），表現不俗。

報導認為，這些數字不但反映觀眾對於兩部大片的興奮和鍾愛，也展現影迷渴望享受戲院內的觀影經驗。

全美戲院公會總裁兼執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）表示，「芭比海默」的體驗永遠無法在家裡的電視螢幕上複製，「你必須走進戲院去體驗」。

歐萊瑞指出，美國向來有深厚的戲院觀影傳統。走過新冠疫情對戲院業的打擊後，歐萊瑞認為現在觀眾期待的是坐在戲院內，享受世界級的放映設備和音響系統，並和其他觀眾一起歷經「沉浸式」體驗。

歐萊瑞預期，「芭比」和「奧本海默」將使影迷重新憶起戲院經驗的美好，帶動越來越多觀眾赴戲院觀影，「這是一波重新覺醒」。

但部分分析師指出，當前美國編劇工會、美國演員工會持續的罷工行動，將成為壟罩近期票房佳績的烏雲。

媒體分析公司Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）表示，由於需要有電影產出和演員的宣傳，才有創造收益的可能，因此產業會有解決當前勞資爭議的壓力，而現在影壇雖有熱門大片，但料片源將在枯竭中。

美國 台幣 疫情

延伸閱讀

電影「芭比」熱賣引熱議 「肯尼」萊恩葛斯林穿搭從戲裡帥到戲外 就靠TAG Heuer來幫襯

看電影不滿後座亂踢椅背爆衝突 男怒告後座強制罪

民間故事改編「唐伯虎點秋香」電影30年 到底重播過幾次?!

電影院看《芭比》遇女童玩手機 女子上前抱怨遭對方祖母「推飛」

相關新聞

美股大盤早盤小漲 但台積電ADR大跌近2%

美股三大指數31日早盤小幅上漲，於7月的最後一個交易日繼續上攻，標普500指數可望連續五個月上漲，為去年8月來首見。

陸搶攻成熟製程晶片市場 彭博籲美歐「提高警覺」

彭博資訊報導，中國大陸加速搶攻成熟製程晶片市場，讓美歐政府官員日益提高警覺，正在爭論該擬定何種戰略來限制大陸的野心。

「芭比海默」第2周全美票房亮眼 專家：將帶動戲院觀影復甦

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「芭比Barbie」和「奧本海默」美國的上映第2個周末持續創下票房佳績，對此影視專家認...

二手名表市場兩樣情？勞力士等高檔貨價跌 中價品逆勢抗跌

最新公布的二手名表交易資料顯示，包括歐米茄（Omega）和卡地亞（Cartier）在內的中價位名表正逆勢上漲，勞力士、百...

股市漲太多 反彈將暫停？大無畏氛圍中須留意四大風險

7月底，美股標普500指數即將寫下月線連五紅的強勁表現。八個月前華爾街還少有人預見此景。近來股市分析師一個接一個向投資人...

未來十年全球的飲食地圖會變成什麼樣子？

在西方人減少食用肉類之際，印度人可能會消費更多乳製品，而非洲人對魚肉的消費量在全球墊底。以上情境可能是全球未來十年的飲食...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦