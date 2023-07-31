美股大盤早盤小漲 但台積電ADR大跌近2%

美股三大指數31日早盤小幅上漲，於7月的最後一個交易日繼續上攻，標普500指數可望連續五個月上漲，為去年8月來首見。

道瓊工業指數早盤小漲近30點或0.08%，標普500指數漲0.12%、那斯達克指數漲0.16%。費城半導體指數漲0.3%、台積電ADR大跌近2%。

道瓊工業指數本月來強漲3.1%，先前連續13日收漲已追平1987年來的紀錄。那斯達克綜合指數這個月來也強漲3.8%，邁向月線連五紅。

LPL金融公司首席技術策略師騰奎斯說，如今美股的漲勢已不再集中於大型科技股，開啟了其他類股上漲的新篇章，「美國經濟數據相對強勁、通膨壓力趨緩、聯準會（Fed）升息可望告終，促使漲勢的廣度自6月初以來明顯擴大」。