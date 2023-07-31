法財長：中美歐不可能脫鉤

正在中國大陸訪問的法國經濟財政部長勒麥爾昨在北京記者會上指出，已向大陸高層呼籲擴大對外企開放國內市場，他並力圖為法國電動車產業爭取更多投資；同時強調，中美歐不存在「脫鉤」可能性。

勒麥爾日前跟進美國腳步訪陸，在新冠肺炎疫情後重啟雙方經貿對話。

綜合美聯社、路透報導，勒麥爾昨與中方官員會面後表示，為了與大陸建立平衡的貿易關係，法國需要向大陸出口更多商品。

美國財長葉倫日前訪陸，盼緩和兩國關係。法國則面臨對陸貿易逆差高漲，勒麥爾廿九日會見大陸國務院副總理何立峰。陸方雖歡迎法國來訪，但對科技和其他被貿易夥伴批評違背開放市場承諾的政策，未鬆口是否做出改變。

陸方盼恢復外資興趣，歐盟官員則致力減少對陸貿易逆差，去年歐盟對陸貿易逆差增至三九六○億歐元（約台幣十四兆元）。

勒麥爾提到，化妝品、航太和農業是法國出口有潛力的領域，有必要改善對大陸市場的准入，「這是我們討論的核心」。他希望歐洲和大陸、法陸間的經貿關係更強健，而這代表須使各類歐洲商品獲得准入。

美中競逐產業發展，美方收緊對取得處理器晶片等高科技產品的管控，亦調高大陸進口品關稅，北京為此也將歐洲視為替代市場及科技來源。

勒麥爾和陸方官員也承諾在氣候變遷、提供開發中國家融資和核能等議題合作。雙方也計畫成立小組，解決化妝品進入大陸市場的爭議。不過，勒麥爾堅守法國對外國取得科技的管控。法國曾宣稱，有兩名中國大陸公民涉嫌偷帶法製軍用處理器晶片到大陸與俄羅斯而接受調查。