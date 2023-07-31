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沙國擬延長石油減產至9月

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
圖／經濟日報提供
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石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）本周將召開油市評估會議，分析師預期，沙烏地阿拉伯從7月起每日自願減產100萬桶的措施，不僅8月將繼續，且預料將持續到9月底，使產量降到過去十年來的最低水準，而且預料將調漲9月銷往亞洲的官訂油價，以「減產抬價」並行，確保油價不墜。

OPEC+主要產油國將於8月4日召開部長級的線上會議，9月底將召開所有成員國會議。

彭博資訊訪調22位石油貿易商、分析家及煉油業者的結果顯示，15位受訪者預料沙國的自願減產措施將持續到9月，六位受訪者預料減產量可能縮小約25～50萬桶。沙國可能在本周正式宣布。

路透採訪的五位分析師也認為，沙國自願減產措施會延續到至少9月，以提供油市額外支撐，但瑞銀分析師史陶諾沃認為，目前還有許多條件會改變，也可能影響這項決定。

另一方面，彭博訪調的市場人士也預期，沙烏地阿拉伯將調漲9月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂售價，每桶價格比8月調漲0.5美元。

國際油價過去一個月來已上漲約12%，布蘭特原油漲到每桶85美元上下，主因為全球燃料消費量增加，以及OPEC+約束產量，導致油市供給轉緊。但油價雖然回升，卻只勉強能使沙國預算收支維持平衡，距離沙國的目標每桶100美元仍低出不少。

倫敦PVM石油協會分析師瓦加表示，沙國必須先看到國際油價邁向每桶90美元，以及中國大陸經濟數據改善，才會開始考慮取消這100萬桶的減產量。

許多預測家都表示，未來幾個月國際油市將出現供給短缺。國際能源總署（IEA）預估，今年下半年每日將短供約170萬桶。

由於沙國亟需資金投入經濟改革計畫，能源部長阿布都阿濟茲一再採取減產保價行動，也使專家預料沙國不會輕易縮小減產數量。國際貨幣基金（IMF）上周公布的「世界經濟展望」（WEO）更新報告中，已調降沙國今年的經濟成長率預估到1.9%，遠低於去年的8.7%，使沙國更需要提高石油收入來刺激經濟成長。

國際油價 石油

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