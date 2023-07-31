可可豆售價 衝十年高點

可可豆的重要產區西非收成欠佳，導致躉售價格衝上逾十年高點，製造商幾乎肯定可可豆價格會居高不下直到2024年底，巧克力業者警告不排除再次漲價。

彭博資訊報導，西非可可豆收成占全球的三分之二，豪雨和根部腐爛疾病重創當地作物，引發供給憂慮。迦納可可豆行銷公司主管阿布巴卡說，可可豆加工是把作物變成巧克力的重要過程，全球加工量急跌，顯示工廠難以取得足夠的可可豆。

巧克力大廠瑞士蓮（Lindt & Spruengli）和好時（Hershey）先前已經漲價，上周更警告不排除進一步調漲售價。

早先的避險動作讓部分巧克力製造商至今無須大漲售價，但對業者而言，可可豆躉售成本飆升的效應，可能才剛開始浮現。瑞士蓮財務長哈格日前在法說會表示：「對大多數業者來說，可可豆期貨價格陡升的效應，在2023年下半才會開始顯現」。

荷蘭合作銀行可可豆分析師吉爾斯說：「我們明顯處於非常吃緊的狀態，可能會看到巧克力商的巧克力棒變小，價格可能變貴。」