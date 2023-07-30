三年來首見！ 巴西預料本周將降息 啟動貨幣寬鬆循環

隨著通膨降溫和經濟動能減弱，巴西央行預料本周三（8月2日）將降息1碼，為三年來首見，正式啟動貨幣寬鬆循環。

路透報導，巴西央行之前為了對抗通膨，而累計升息11.75個百分點（47碼）後，去年9月來一直把基準利率維持在13.75%，這已引發總統魯拉的抨擊。

路透訪調46位經濟學家的結果顯示，36人預期巴西央行8月2日將降息1碼，其餘10人則預期會降息2碼。

ASA投資公司分析師柯斯塔表示：「我們認為，由於長期通膨率持續未降至回官方目標、核心通膨率居高不下，以及勞動市場仍舊熱絡，央行一開始的行動將十分謹慎。」

相較下，巴西公債殖利率曲線所反映出的預期，顯示降息2碼的機率有60%，降幅不到2碼的機率為40%。

巴西財長哈達德（Fernando Haddad）近日受訪時也表示，目前有許多降息空間。他說，雖然通膨已經達到目標，但巴西經濟正在放緩；政府收入已受到高利率的負面影響，現在該是調整財政和貨幣政策的時候，問題在於要降息多少。