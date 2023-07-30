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蘋果財報本周出爐！市場關注Mac銷售、本季營收成長是否轉正

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
蘋果8月3日將公布上季財報，投資人聚焦於蘋果的本季看法。美聯社
蘋果8月3日將公布上季財報，投資人聚焦於蘋果的本季看法。美聯社

蘋果預定本周四（8月3日）美股盤後公布上季財報，外界預料獲利將連續第三季持平或下滑，整體營收與iPhone銷售年比也將減少，但投資人主要聚焦於在蘋果預料9月將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15）之際，本季獲利與營收成長能否轉正。

蘋果預定美西時間3日下午1時30分（台北時間4日清晨4時30分）公布止於7月1日的年度第3季（上季）財報，執行長庫克和財務長梅斯特里將在美西時間3日下午2時（台北時間4日清晨5時）舉行財報說明會，蘋果官網的投資人關係頁面將提供音訊串流直播，稍後將釋出錄音檔。

FactSet彙整的分析師預測顯示，蘋果上季每股盈餘將比去年同期下滑1%至1.19美元，營收將年減2%。

彭博資訊的預測資訊則指出，蘋果上季每股盈餘將持平為1.2美元，整體營收年減1.7%至815.3億美元，產品銷售下滑4%，iPhone銷售的減幅更大，營業利益率將下滑9個基點至27.7%，但服務營收將年增6%到207億美元。

蘋果之前就已預測，上季營收將年減約2%，且上季本來就是蘋果淡季，因此市場期望原就不高。不過，由於蘋果上季推出三款Mac電腦新品，高盛認為，蘋果上季營收有望獲得Mac電腦銷售和服務事業優於預期提振。

投資人反而更聚焦於本季展望，希望了解蘋果在預料iPhone 15將問世的本季獲利和營收，能否重返成長。摩根士丹利分析師伍德霖預期，蘋果上季財報將符合預期，但本季營收和毛利率的預估值將遠高於目前市場共識的預測，反映iPhone、Mac電腦及服務事業的強勁表現。

投資人 蘋果 Apple 美股

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