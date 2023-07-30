太陽馬戲團想賣香水、窗簾、電玩！2年從破產到營收創高 它在打什麼主意？

摘要 1. 去年是太陽馬戲團的財務表現史上最好的一年，不僅擺脫疫情中聲請保護的困境，且營收已超越疫前一年約10億美元（約合新台幣313億元）的水準。 2. 它風光復活，靠的是重新審視自己的核心能耐，在新客群中找到新生命，去年新秀《瘋狂的蘋果》（Mad Apple）瞄準跟以往的家庭客不一樣的客群。 3. 除了改善產品，它也將業務多元化，預計推更多零售周邊產品，預計推出香水、窗簾等家居用品，還跟深受孩童喜愛的線上遊戲平台Roblox合推馬戲團主題電玩。

疫情中一度聲請破產，去年營收卻創歷史新高，顛覆馬戲傳統的加拿大表演公司太陽馬戲團（Cirque du Soleil）如何拯救自己的命運？

《紐約時報》報導，2022年，太陽馬戲團的財務表現是它39年來表現最好的一年，雖然沒有具體數字，但已超越疫前一年營收約10億美元（約合新台幣313億元）的水準。

但僅僅3年前，它才因為疫情在全球爆發，被迫聲請破產保護。當時，它營收一夕歸零，44場演出全部被迫取消。不只當年6月馬上聲請破產，還得暫時解雇全公司95％、超過4千位員工。

如今它風光復活，靠的是重新審視自己的核心能耐，在新客群中找到新生命。

39年前，太陽馬戲團用驚人的雜技、舞蹈、戲劇取代大象、獅子，革新傳統馬戲團的內涵，更創造全新的娛樂表演類別。

但，疫情其實只是將它推向谷底的最後一根稻草。早在2015年它賣給美國最大私人股權公司TPG Capital以後，就開始為了賺錢，越出越多節目，品質卻變差。

例如，2019年它推出新節目《R.U.N.》，沒想到這部斥資6千萬美元開發的新節目，只演出5個月就停演。因為它裡面完全捨棄人體雜技，只有摩托車特技和被評為無趣的格鬥表演。

為了從谷底重新開始，它反而有了機會，回頭審視自己的產品開發邏輯，推出新節目，除了拓展新客群，也不放掉自己最擅長的地方。

去年，它就推出新秀《瘋狂的蘋果》（Mad Apple），是第一個結合脫口秀演員現場演出的節目，瞄準跟以往的家庭客不一樣的客群。

該節目為了演繹紐約繁華的夜生活，直接在舞台上設置3個酒吧，節目開始前分發酒給觀眾，還請來脫口秀演員，也套用脫口秀隨機臨場的表演模式。

但同時，它也沒放棄自己的核心優勢：以人為主角的馬戲表演。在脫口秀的情境下，穿插擅長的雜耍特技表演，例如，幾位特技演員在台上踩著彈跳床，表演跳高高灌籃，灌籃後又將自己也如同球一般拋進另一個大籃框，演繹紐約的籃球文化。

《拉斯維加斯太陽報》指出，這個新節目裡沒有滑稽的小丑，不再只限定家庭客源，調性與太陽馬戲團過去的夢幻水上節目《O》等熱門表演截然不同。

太陽馬戲團常駐及附屬表演部門總裁格里利（Eric Grilly）也表示：「（這個節目）專為當今觀眾設計，他們越來越希望以一種不斷變化的方式消費娛樂。」

「裡面有雜技表演，但不會跟我們其他同樣在拉斯維加斯演出的節目競爭，」他說。

能夠結合雜技和新表演形式，也是太陽馬戲團對先前錯誤的反省。

而現在，它就算開發新節目，也會衡量吸引新客群、和維持自身標誌強項的平衡點。

當然，金主的馳援也功不可沒。

2020年11月底，它被加拿大私募股權公司Catalyst Capital以及飯店集團米高梅（MGM）執行長穆倫（Jim Murren）買下，從原本的股東TPG Capital、中國醫藥集團復星、以及加拿大魁北克儲蓄銀行（CDPQ )易手。

新所有者注資3.75億美元給太陽馬戲團，讓它擁有救命稻草，得以在疫情放緩後，快速回聘員工、回復演出。

現在除了改善產品，它也將業務多元化，預計推更多零售周邊產品。因為，它在疫情中也領悟，如果將所有營收來源都押在現場演出上，只要再一次疫情，自身又會受重傷。

《紐約時報》揭露，它現在正準備推出香水、窗簾等家居用品，還跟深受孩童喜愛的線上遊戲平台Roblox合推馬戲團主題電玩。

它的目標是，未來現場表演的營收占比，能從現在的8成降到2成，減少風險。

同時，它也想要藉此改善日益老化的客群－－其平均觀眾年齡是42歲－－讓年輕人也成為粉絲。

資料來源：紐約時報、Montreal Gazette、The Globe and Mail、富比世、Las Vegas Sun

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