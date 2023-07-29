日銀鴿轉鷹？ 市場解讀混亂

日本銀行（央行）二十八日意外決議微調「殖利率曲線管控」（ＹＣＣ）政策，雖仍把日本十年期公債殖利率上限訂在百分之○點五，但表示將提高彈性，允許殖利率超過此水準，為總裁植田和男四月上任來首見的意外決策，但他又澄清，這項決策並非邁向政策正常化，引發市場困惑，日圓先強升後回貶，預料未來幾天將持續震盪。

日銀決議維持隔夜利率在負百分之○點一，但提高超寬鬆貨幣政策「彈性」，表明先前設定的日本十年期公債殖利率從負百分之○點五到百分之○點五的波動區間限制，是參考點，而非硬性規定，放鬆對日債殖利率的管制力道，將會在殖利率升到百分之一時買進公債，而非之前的百分之○點五，暗示日債殖利率的新防線是百分之一。

日銀表示，嚴格管制長期利率可能影響公債市場運作，因此提高ＹＣＣ政策彈性，預料將使這些效應縮小。

這項調整引發市場揣測日銀接下來將推動貨幣政策正常化，日本十年期公債殖利率二十八日應聲升破百分之○點五的上限，報百分之○點五七五，日圓兌美元則一度彈升百分之一。

彭博資訊策略師指出，日銀決策可能被解讀為鷹派，一切取決於日銀在尋求殖利率「目標」水準、以及每日購買公債數量時，主動干預債市的程度。

但植田和男表示，微調ＹＣＣ政策的相關指引，不代表要邁向貨幣政策正常化，只是要改善刺激政策的永續性，日銀認為，要達成物價目標仍是長路漫漫，引發市場混亂與困惑，日圓又重貶百分之一點一，貶幅稍後收斂至百分之○點二，報一三九點七○日圓，日債殖利率回落。

策略師指出，日銀放鬆對殖利率百分之○點五上限的管控力道，被視為是實質升息，但同時又調升今年通膨率預測至百分之二點五、調降明、後年度通膨率到不到百分之二，使一些人認為，寬鬆政策會維持更長一段時間，市場看法益加分歧，將使日圓兌美元未來幾天在一百四十日圓價位附近震盪。

由於日本投資人是海外資產投資大戶，日銀決策是鷹、還是鴿，也牽動日本投資人的資金流向，預料也將導致美股波動加劇。