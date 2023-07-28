越升息資金越寬鬆？ 專家：美股債齊揚 抵銷Fed升息450個基點的效用

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Fed主席鮑爾26日宣布升息1碼後，高盛的美國每日金融情勢指數（Financial Conditions Index）跌至近一年來資金最寬鬆的時刻。 美聯社
Fed主席鮑爾26日宣布升息1碼後，高盛的美國每日金融情勢指數（Financial Conditions Index）跌至近一年來資金最寬鬆的時刻。 美聯社

美股大漲與債券殖利率下滑，使美國企業更容易籌資。根據部分投資人和數據，這幾乎抵銷了聯準會（Fed）升息450個基點（18碼）的作用。

英國金融時報（FT）報導，Fed去年3月啟動升息，將利率從接近於零升至5%以上。Fed周三（26日）又升息1碼，但Fed最新利率決策公布後，高盛的美國每日金融情勢指數（Financial Conditions Index）走低，逼近7月中所寫的一年低點，代表資金相當寬鬆。而芝加哥聯準銀行彙編的全國金融情勢指數，近幾周也觸及16個月低點。

融資狀況日益寬鬆，違背Fed替經濟減速，以控制通膨的目標，Fed更有可能須讓利率維持在高檔更長一段時間。

富蘭克林坦伯頓固定收益投資長德賽（Sonal Desai）說：「現實是金融狀況變得寬鬆--（實際上）抵銷了升息450個基點的作用。金融情況重回去年3月。」她說，隨著市場改變心意，認為經濟不會衰退，暗示需求將續強，也暗示無須降息。

資金情況益發寬鬆，反映出投資人的觀點。他們認為Fed的重點是壓低通膨，而近幾個月物價急速降溫，代表Fed實際上已不會再升息。

另一方面，這也顯示股債齊揚，提振了情緒。市場對人工智慧（AI）的熱情，驅動美股邁入牛市，垃圾債市場缺乏新籌資案 ，促使眾人湧向少數幾樁交易。低信評的公司借貸時需支付的溢價，如今約為2022年4月來新低。垃圾債與美國公債的殖利率利差，從去年底到今年7月26日之間，縮小了0.9個百分點，至3.9%。

Natalliance Securities國際固定收益主管布雷納指出，信貸利差收窄、資金狀況更為寬鬆，人們不再於場邊觀望。

Fed主席鮑爾26日宣布升息後，坦承趨於寬鬆的潛在風險。他說，要是金融情況更寬鬆，他們也許得做更多，但他仍有信心，利率正在影響經濟活動和通膨。

Fed 通膨 美國

延伸閱讀

通膨回落 台指期夜盤漲逾百點、再戰17300點

陳吉仲將擔任農業部長 農業專家酸「吉犬升天」：實在沒恭賀心情

黃豪平「繞口令」調侃手語老師 專家：聽障人士有知的權利

木頭發出叫聲！專家眼尖一看怪怪的 鋸開驚見「2顆黑白小毛球」萌樣曝光

相關新聞

日本銀行改變YCC政策 一文看懂為何會攪動全球市場

日本銀行（央行）28日宣布放鬆殖利率曲線控管（YCC）政策，令亞洲金融市場顫抖，日本10年期公債殖利率升到2014年以來...

通膨壓力趨緩…美股早盤開高 台積電ADR漲1%

聯準會（Fed）密切關注的通膨指標寫下近兩年來最緩慢增速，美股三大指數28日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲157點。

馬斯克為何把Twitter品牌改為X？克魯曼：恐罹患這種症候群

億萬富豪馬斯克日前決定把推特（Twitter）平台改名為「X」，令許多人大惑不解。美國知名經濟學家克魯曼揣測，馬斯克可能...

新興市場投資人規避地緣政治風險 正略過中國大陸

投資人為了規避地緣政治與成長等風險，正日益選擇略過中國大陸市場，轉而加碼其他新興市場，受惠者是會因此趨勢而受益的市場，或能幫助投資人遠離相關風險的市場。

美股盤前重點／美通膨繼續降溫 德法經濟兩樣情

美股期指28日盤前小漲，投資人正在評估剛公布的美國上月PCE數據。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

晶片大廠：供應過剩開始緩解 但需求復甦仍然緩慢

從英特爾（Intel）到三星，全球晶片製造商都慶幸半導體供應過剩的問題逐漸緩解；但這些大廠認為，現階段除人工智慧（AI）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦