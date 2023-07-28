越升息資金越寬鬆？ 專家：美股債齊揚 抵銷Fed升息450個基點的效用

美股大漲與債券殖利率下滑，使美國企業更容易籌資。根據部分投資人和數據，這幾乎抵銷了聯準會（Fed）升息450個基點（18碼）的作用。

英國金融時報（FT）報導，Fed去年3月啟動升息，將利率從接近於零升至5%以上。Fed周三（26日）又升息1碼，但Fed最新利率決策公布後，高盛的美國每日金融情勢指數（Financial Conditions Index）走低，逼近7月中所寫的一年低點，代表資金相當寬鬆。而芝加哥聯準銀行彙編的全國金融情勢指數，近幾周也觸及16個月低點。

融資狀況日益寬鬆，違背Fed替經濟減速，以控制通膨的目標，Fed更有可能須讓利率維持在高檔更長一段時間。

富蘭克林坦伯頓固定收益投資長德賽（Sonal Desai）說：「現實是金融狀況變得寬鬆--（實際上）抵銷了升息450個基點的作用。金融情況重回去年3月。」她說，隨著市場改變心意，認為經濟不會衰退，暗示需求將續強，也暗示無須降息。

資金情況益發寬鬆，反映出投資人的觀點。他們認為Fed的重點是壓低通膨，而近幾個月物價急速降溫，代表Fed實際上已不會再升息。

另一方面，這也顯示股債齊揚，提振了情緒。市場對人工智慧（AI）的熱情，驅動美股邁入牛市，垃圾債市場缺乏新籌資案 ，促使眾人湧向少數幾樁交易。低信評的公司借貸時需支付的溢價，如今約為2022年4月來新低。垃圾債與美國公債的殖利率利差，從去年底到今年7月26日之間，縮小了0.9個百分點，至3.9%。

Natalliance Securities國際固定收益主管布雷納指出，信貸利差收窄、資金狀況更為寬鬆，人們不再於場邊觀望。

Fed主席鮑爾26日宣布升息後，坦承趨於寬鬆的潛在風險。他說，要是金融情況更寬鬆，他們也許得做更多，但他仍有信心，利率正在影響經濟活動和通膨。