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通膨壓力趨緩…美股早盤開高 台積電ADR漲1%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國通膨壓力趨緩，美股28日早盤開高。路透
美國通膨壓力趨緩，美股28日早盤開高。路透

聯準會Fed）密切關注的通膨指標寫下近兩年來最緩慢增速，美股三大指數28日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲157點。

道瓊工業指數漲0.45%、標普500指數漲0.8%、那斯達克指數漲1.44%，費城半導體指數漲1.5%、台積電ADR漲1%。

美國商務部28日公布，6月個人消費支出（PCE）指數月增0.2%，符合市場預期。上月的核心PCE指數年增4.1%，比市場預期的4.2%低，也寫下2021年9月來最緩慢的增速，顯示美國的通膨壓力已趨緩。

財報消息方面，消費品巨擘P&G上季的獲利和營收都優於預期，帶動早盤股價大漲2.4%。美國晶片大廠英特爾（Intel）上季重返獲利，激勵股價勁揚4.5%。

美國 美股 通膨 聯準會 Fed 台積電

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