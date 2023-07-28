AMD將砸4億美元投資印度 最大設計中心落腳班加羅爾

美國晶片大廠超微（AMD）28日說，未來五年將在印度投資約4億美元，並在科技重鎮班加羅爾興建旗下最大的設計中心。

超微技術長佩普馬斯特在古吉拉特邦舉行的年度半導體會議上，宣布這項消息。鴻海董事長劉揚偉、美光執行長梅羅塔也在這場會議發表演說。古吉拉特邦是印度總理莫迪的家鄉。

超微宣布，將在年底前啟用新的班加羅爾設計園區，並在五年內創造3,000個工程師就業機會。這座新園區占地50萬平方英尺，啟用後超微在印度的辦公據點將增至十處，目前超微在印度雇用逾6,500人。

從個人電腦到資料中心，在各類裝置都可以見到超微晶片的身影。該公司也正著手開發一款人工智慧（AI）晶片，以挑戰市場龍頭輝達（Nvidia）。

儘管印度較晚揮軍晶片業，但莫迪政府一直積極為新興的晶片產業招商，以建立印度作為晶片製造中心的聲譽。