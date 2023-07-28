特斯拉對剩餘里程預估不實 設秘密小組處理維修預約

路透引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）大約十年前在執行長馬斯克（Elon Musk） 的指示下，在電動車續航里程估算軟體上做手腳，誇大預測需充電之前還能開多遠，這是為了解決會影響銷售的「里程焦慮」（Range Anxiety）問題，這導致該公司接獲大量有關行駛里程不符預期、電池可能出問題的投訴，數量多到服務中心忙不過來，特別成立一個秘密小組， 負責取消相關的維修預約。

根據路透，這個位於內華達州的小組，有些成員在成功取消車主預約後會敲擊金屬製木琴慶祝，同事們群起鼓掌。他們每周處理數百案件，取消預約皫數量每天都要追蹤。經理說每取消一個預約就能為特斯拉節省大約1,000美元，同時也減輕服務中心的壓力，有些服務中心的預約大排長龍。

知情人士表示，投訴的車主大多不需要維修，只不過是特斯拉提供過於樂觀的剩餘里程估計，讓車主的期望超過他們的車子能行駛的距離，車主以為汽車電池出了問題。

特斯拉電動車的電池剩下50%時，估算軟體才會提供較準確的里程預測。為了避免車子突然沒電，動不了，在電池電力剩0%時，特斯拉電動車也還能再行駛多達24公里尋找充電站。

路透報導，無法確定特斯拉的軟體是否還繼續使用樂觀估計續航里程的演算法。但汽車測試人員和監管機構仍標示特斯拉誇大旗下車輛在電池耗盡之前的行駛距離，尤其是寒冷天氣時，預估失準最嚴重。