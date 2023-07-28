快訊

打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

杜蘇芮通過金門現在風雨最劇烈 氣象局指停班課關鍵是它

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

西德州原油站上80美元 黃金一度跌入七周最低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國西德州原油27日上漲至每桶80美元。 路透
美國西德州原油27日上漲至每桶80美元。 路透

美國西德州原油期貨價格周四升至4月以來最高水準，站上每桶80美元，主要受惠於美國經濟走強的跡象改善了需求前景，蓋過對基於技術因素價格調整的擔憂。布蘭特原油也自4月以來首次突破每桶84美元，支撐因素包括：OPEC+減產後供應吃緊、中國大陸需求、全球經濟增長前景再度出現利多。

美國經濟成長數據比市場預期強勁，推動美元走升，黃金一度創下逾七周最大跌幅。

周四布蘭特原油結算價上漲1.32美元，或1.6%，至每桶84.24美元，美國西德州中原油期貨結算價上漲1.31美元，或1.7%，至每桶80.09美元。

瑞銀分析師在最近的報告中說，「我們認為石油市場供不應求。我們對前景保持樂觀，預計未來幾個月布蘭特原油將升至85美元到90美元之間」。

BOK Financial Securities的交易部門高級副總裁Dennis Kissler指出，「在股市『風險偏好回歸』情緒的帶動下，原油延續了看漲行情，使得買家留在原油市場，」然而，「因為投機性買盤，油價漲得太多、太快，這正在構成超買狀況，因此我們應該很快就會看到一些修正」。

彭博資訊報導， 受惠於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）削減石油供應，以及有跡象顯示俄羅斯海運原油出口正在下降，油價自6月下旬以來普遍上漲。但隨著汽油價格在全球飆升，更高的燃料價格正為全球經濟帶來新的通膨壓力。

市場預期沙烏地阿拉伯將把每日減產100萬桶的計畫延長至9月，以推動油價回升。由於俄羅斯也在抑制產出，渣打等銀行認為未來幾個月石油供應缺口將進一步擴大。

金價格方面，美國的強健經濟數據推動美元升值至兩周高點，金價承壓一度下跌1.5%，這是七個多星期以來最大跌幅。紐約時間下午06:26時，黃金現貨下跌1.3%，報每英兩1,946美元。

美國第2季國內生產毛額（GDP）成長2.4%，比第1季的2%更好，MKS PAMP SA的金屬策略主管Nicky Shiels說，這數據凸顯了美國聯準會主席鮑爾的說法，也就是「聯準會經濟學家不再預期美國經濟會陷入衰退」，現在黃金價格對美國經濟數據的敏感度，遠高於聯準會的貨幣政策。美國經濟強韌，不利金價。

美國 金價 油價

延伸閱讀

半數美國人認北京最大威脅 跨國調查多打出負面分數

義大利總理梅洛尼訪美 美國會領袖讚揚

陸黃金消費量 上半年同期增16%

美Q2經濟成長2.4% 優於預期

相關新聞

美股大盤先揚後抑 道指結束1987年來最長連漲 VIX攀高

美國股市周四收低，道瓊工業指數結束1987年來的最長連漲，日本央行將允許長期利率上升的消息推動美國公債殖利率走高。

美監管機構提案：要求提高大銀行資本準備金 業者抨擊

美國監管機構周四公布了一項大刀闊斧的改革方案，六大銀行可能必須因此多預留共計數百億美元的資本以防範風險，但此案立即遭到業...

道指跌逾200點 中止連13漲勢

道瓊工業平均指數最終失去動力，投資人在連續13天上漲的歷史性漲幅後拋現。

西德州原油站上80美元 黃金一度跌入七周最低

美國西德州原油期貨價格周四升至4月以來最高水準，站上每桶80美元，主要受惠於美國經濟走強的跡象改善了需求前景，蓋過對基於...

日銀今公布決策！東京通膨高於預期 YCC政策可能微調

日本銀行（央行）今天將公布利率政策。根據日經新聞報導，有可能調整殖利率曲線控制（YCC），在此同時，東京7月通膨率高於經...

義大利總理梅洛尼訪美 美國會領袖讚揚

義大利媒體報導，總理梅洛尼訪美，赴美國國會，會見眾議院議長麥卡錫。梅洛尼重申西方團結一致，捍衛規則。麥卡錫說梅洛尼是具前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦