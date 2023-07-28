西德州原油站上80美元 黃金一度跌入七周最低

美國西德州原油期貨價格周四升至4月以來最高水準，站上每桶80美元，主要受惠於美國經濟走強的跡象改善了需求前景，蓋過對基於技術因素價格調整的擔憂。布蘭特原油也自4月以來首次突破每桶84美元，支撐因素包括：OPEC+減產後供應吃緊、中國大陸需求、全球經濟增長前景再度出現利多。

美國經濟成長數據比市場預期強勁，推動美元走升，黃金一度創下逾七周最大跌幅。

周四布蘭特原油結算價上漲1.32美元，或1.6%，至每桶84.24美元，美國西德州中原油期貨結算價上漲1.31美元，或1.7%，至每桶80.09美元。

瑞銀分析師在最近的報告中說，「我們認為石油市場供不應求。我們對前景保持樂觀，預計未來幾個月布蘭特原油將升至85美元到90美元之間」。

BOK Financial Securities的交易部門高級副總裁Dennis Kissler指出，「在股市『風險偏好回歸』情緒的帶動下，原油延續了看漲行情，使得買家留在原油市場，」然而，「因為投機性買盤，油價漲得太多、太快，這正在構成超買狀況，因此我們應該很快就會看到一些修正」。

彭博資訊報導， 受惠於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）削減石油供應，以及有跡象顯示俄羅斯海運原油出口正在下降，油價自6月下旬以來普遍上漲。但隨著汽油價格在全球飆升，更高的燃料價格正為全球經濟帶來新的通膨壓力。

市場預期沙烏地阿拉伯將把每日減產100萬桶的計畫延長至9月，以推動油價回升。由於俄羅斯也在抑制產出，渣打等銀行認為未來幾個月石油供應缺口將進一步擴大。

黃金價格方面，美國的強健經濟數據推動美元升值至兩周高點，金價承壓一度下跌1.5%，這是七個多星期以來最大跌幅。紐約時間下午06:26時，黃金現貨下跌1.3%，報每英兩1,946美元。

美國第2季國內生產毛額（GDP）成長2.4%，比第1季的2%更好，MKS PAMP SA的金屬策略主管Nicky Shiels說，這數據凸顯了美國聯準會主席鮑爾的說法，也就是「聯準會經濟學家不再預期美國經濟會陷入衰退」，現在黃金價格對美國經濟數據的敏感度，遠高於聯準會的貨幣政策。美國經濟強韌，不利金價。